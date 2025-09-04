Más de 21.000 niños han quedado discapacitados en Gaza desde el inicio de la guerra, según la ONU

Más de 21.000 niños en la Franja de Gaza han quedado discapacitados, según el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), con datos actualizados hasta el 21 de agosto de 2025. Estas discapacidades son resultado de las heridas sufridas durante el conflicto entre Israel y Hamás, que comenzó en octubre de 2023.

Miles de niños heridos y discapacitados por la guerra en Gaza

Más de 40.500 niños han sufrido heridas relacionadas con el conflicto armado entre Israel y Hamás desde su inicio el 7 de octubre de 2023. De ellos, al menos 21.000 han quedado con algún tipo de discapacidad, según informó el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

El organismo, conformado por expertos independientes, se reúne dos veces al año en Ginebra y publicó estos datos tras una revisión detallada de la situación en Gaza. El informe también reveló que más de 157.114 personas han resultado heridas durante el conflicto. El 25 % de ellas están en riesgo de quedar con discapacidades permanentes.

Niños con discapacidad, los más vulnerables

El Comité hizo un llamado urgente al gobierno de Israel para que implemente medidas de protección específicas para niños con discapacidad en zonas de conflicto. Entre las recomendaciones destacan la creación de protocolos de evacuación inclusivos, especialmente adaptados a las necesidades de personas con discapacidades visuales o auditivas.

Según el informe, las órdenes de evacuación emitidas por Israel en Gaza son “a menudo inaccesibles” para personas con discapacidad sensorial, lo que las deja en situación de alto riesgo durante los ataques. Se documentaron casos de personas obligadas a huir “arrastrándose por el barro o la arena sin asistencia alguna”, en condiciones precarias e inhumanas.

Además, el acceso limitado a ayuda humanitaria en Gaza afecta de manera desproporcionada a este grupo. Especialmente en lo relacionado con suministros médicos, equipos de movilidad y servicios de rehabilitación.

Contexto de un conflicto prolongado

La Franja de Gaza permanece inmersa en una guerra que comenzó tras el ataque del grupo Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, el territorio es escenario de intensos bombardeos y desplazamientos forzados, con consecuencias devastadoras para la población civil, en particular para los niños.

El CDPD reiteró la necesidad de que todos los actores del conflicto respeten el Derecho Internacional Humanitario. Con énfasis en la protección de las personas con discapacidad, un grupo especialmente expuesto en contextos de guerra.