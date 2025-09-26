COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Centroamérica

Manifestantes derriban puerta de cuartel militar en Ciudad de México en aniversario de Ayotzinapa

Manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México, durante la protesta por los 11 años de la desaparición de 43 estudiantes.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Disturbios frente a un cuartel militar en México. Foto/ Europa Press.
Disturbios frente a un cuartel militar en México. Foto/ Europa Press.
Disturbios frente a un cuartel militar en México. Foto/ Europa Press.
Disturbios frente a un cuartel militar en México. Foto/ Europa Press.

Yury Cobeña

Redacción ED.

Yury Cobeña

Redacción ED.

Nació en Babahoyo el 7 de agosto de 1990. Licenciada en Periodismo por la Universidad Laica Eloy Al... Ver más

[email protected]

Un grupo de manifestantes atacó la madrugada de este jueves 25 de septiembre de 2025 la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México, como parte de la protesta por el undécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014 en el estado de Guerrero.

Protesta en el aniversario de Ayotzinapa

Los hechos se registraron cuando hombres encapuchados utilizaron un vehículo de carga para impactar, en reversa, contra la entrada del cuartel. Posteriormente, incendiaron el camión hasta reducirlo a cenizas.

Pese a la violencia del acto, no se reportaron heridos ni detenidos. El fuego controlado por cuerpos de bomberos, mientras los manifestantes se retiraron del lugar.

«Tocó ir a dar un mensaje», declaró Melitón Ortega, tío de uno de los jóvenes desaparecidos, al justificar la acción como parte de las demandas de justicia.

Contexto de la desaparición

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero. Fueron detenidos por policías locales y presuntamente entregados a grupos criminales.

Hasta ahora solo se han identificado restos de tres víctimas, mientras los familiares acusan a las autoridades militares de retener información clave sobre lo ocurrido. Investigaciones nacionales e internacionales han señalado la posible participación de jefes militares, sin que existan condenas firmes en más de una década.

La memoria y la exigencia de justicia

Cada año, en torno al aniversario, familiares y estudiantes organizan protestas para exigir respuestas. En 2024, al cumplirse una década, manifestantes derribaron otra puerta del Palacio Nacional mientras el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia matutina.

El cuartel atacado este jueves fue blanco de disturbios en 2022. Para este viernes se prevé una marcha hacia el Zócalo capitalino, donde se ubica la sede del gobierno federal.

El caso Ayotzinapa es calificado en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del propio gobierno mexicano como un “crimen de Estado”. México, además, acumula más de 120.000 personas desaparecidas desde 2006, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambio climático amenaza el funcionamiento del Canal de Panamá, advierte estudio

Sector floricultor en crisis: El paro nacional genera pérdidas de cuatro millones de dólares en y amenaza las exportaciones

Gigantesco incendio forestal en Cerro Colorado alarma al norte de Guayaquil

De Otavalo a cárceles en crisis: la denuncia de Inredh sobre los 12 arrestados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambio climático amenaza el funcionamiento del Canal de Panamá, advierte estudio

Sector floricultor en crisis: El paro nacional genera pérdidas de cuatro millones de dólares en y amenaza las exportaciones

Gigantesco incendio forestal en Cerro Colorado alarma al norte de Guayaquil

De Otavalo a cárceles en crisis: la denuncia de Inredh sobre los 12 arrestados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambio climático amenaza el funcionamiento del Canal de Panamá, advierte estudio

Sector floricultor en crisis: El paro nacional genera pérdidas de cuatro millones de dólares en y amenaza las exportaciones

Gigantesco incendio forestal en Cerro Colorado alarma al norte de Guayaquil

De Otavalo a cárceles en crisis: la denuncia de Inredh sobre los 12 arrestados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO