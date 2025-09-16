La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció este martes que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, el sospechoso de matar al activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, después de que haya sido acusado formalmente de varios cargos, incluido asesinato agravado.

Calificó el asesinato de Charlie Kirk como “tragedia estadounidense”

Gray explicó en una rueda de prensa que el sospechoso enfrenta también dos cargos de obstrucción a la justicia y delito grave por disparo de arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y la comisión de un delito violento en presencia de un menor.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense (…) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz”, dijo.

Gray, en declaraciones a medios, ha indicado que los cargos por manipulación de testigos se deben a que ordenó a su compañero de piso que borrara mensajes de texto y guardara silencio. También ha señalado que fue la madre de Robinson la que le identificó a través de las fotos publicadas por las autoridades y le dijo a las autoridades que su hijo había acusado “a Kirk de propagar odio”.

Declarará ante las autoridades

Robinson, de 22 años, comparecerá a las 17h00 (hora local) en una audiencia judicial virtual, que será su primera comparecencia ante el tribunal desde su arresto.

Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza y se desconoce si cuenta con un abogado.

El crimen de Charlie Kirk y la detención del sospechoso

El 10 de septiembre pasado, a Charlie Kirk lo balearon durante un evento al aire libre de Turning Point USA, en la Utah Valley University. Según las autoridades, se trató de un ataque dirigido y el disparo salió de un rifle, desde arbustos cercanos.

A Tyler Robinson, un estudiante de 22 años de Utah, lo identificaron como el principal sospechoso del asesinato del activista conservador. El 12 de septiembre, su padre lo convenció de entregarse tras reconocerlo en imágenes de vigilancia del FBI.

Robinson, originario de Washington County, es un tercer año en el programa de aprendizaje eléctrico en Dixie Technical College, St. George.

Al joven, miembro de una familia mormona republicana, lo describieron como un niño “tranquilo” y “considerado” en su vecindario. Un familiar reveló que recientemente se radicalizó con ideología izquierdista, expresando odio hacia Kirk durante una cena familiar, donde mencionó su visita a la universidad.

Robinson se ha negado a cooperar con las autoridades, negándose a confesar el crimen. Está detenido sin fianza en la cárcel del condado de Utah.