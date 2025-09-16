COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Estados Unidos

La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Tyler Robinson debe declarar hoy por el asesinato de Charlie Kirk, un hecho que ha causado gran expectativa mediática y política en Estados Unidos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk
Tyler Robinson (izq) se entregó a la justicia por orden de su padre, aún no ha confesado el crimen de Charlie Kirk
La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk
Tyler Robinson (izq) se entregó a la justicia por orden de su padre, aún no ha confesado el crimen de Charlie Kirk

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció este martes que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, el sospechoso de matar al activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, después de que haya sido acusado formalmente de varios cargos, incluido asesinato agravado.

Calificó el asesinato de Charlie Kirk como “tragedia estadounidense”

Gray explicó en una rueda de prensa que el sospechoso enfrenta también dos cargos de obstrucción a la justicia y delito grave por disparo de arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y la comisión de un delito violento en presencia de un menor.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense (…) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz”, dijo.

Gray, en declaraciones a medios, ha indicado que los cargos por manipulación de testigos se deben a que ordenó a su compañero de piso que borrara mensajes de texto y guardara silencio. También ha señalado que fue la madre de Robinson la que le identificó a través de las fotos publicadas por las autoridades y le dijo a las autoridades que su hijo había acusado “a Kirk de propagar odio”.

Declarará ante las autoridades

Robinson, de 22 años, comparecerá a las 17h00 (hora local) en una audiencia judicial virtual, que será su primera comparecencia ante el tribunal desde su arresto.

Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza y se desconoce si cuenta con un abogado.

El crimen de Charlie Kirk y la detención del sospechoso

El 10 de septiembre pasado, a Charlie Kirk lo balearon durante un evento al aire libre de Turning Point USA, en la Utah Valley University. Según las autoridades, se trató de un ataque dirigido y el disparo salió de un rifle, desde arbustos cercanos.

A Tyler Robinson, un estudiante de 22 años de Utah, lo identificaron como el principal sospechoso del asesinato del activista conservador. El 12 de septiembre, su padre lo convenció de entregarse tras reconocerlo en imágenes de vigilancia del FBI.

Robinson, originario de Washington County, es un tercer año en el programa de aprendizaje eléctrico en Dixie Technical College, St. George.

Al joven, miembro de una familia mormona republicana, lo describieron como un niño “tranquilo” y “considerado” en su vecindario. Un familiar reveló que recientemente se radicalizó con ideología izquierdista, expresando odio hacia Kirk durante una cena familiar, donde mencionó su visita a la universidad.

Robinson se ha negado a cooperar con las autoridades, negándose a confesar el crimen. Está detenido sin fianza en la cárcel del condado de Utah.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Calor insoportable en oficinas del Biess de Manta: Usuarios exigen aire acondicionado

La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Portovial organiza segunda Feria de Seguridad Vial en Portoviejo durante Semana de la Movilidad

Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Calor insoportable en oficinas del Biess de Manta: Usuarios exigen aire acondicionado

La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Portovial organiza segunda Feria de Seguridad Vial en Portoviejo durante Semana de la Movilidad

Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Calor insoportable en oficinas del Biess de Manta: Usuarios exigen aire acondicionado

La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Portovial organiza segunda Feria de Seguridad Vial en Portoviejo durante Semana de la Movilidad

Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO