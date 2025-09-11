COMUNIDAD POR USD 1
Audiencia de José Serrano, en Estados Unidos, se aplaza y con ello crece la incertidumbre por deportación

Robert Sheldon, abogado defensor de Serrano, expresó que existe una alta probabilidad de que su cliente sea deportado.
José Moreira

Redacción ED.

La audiencia que determinará el futuro migratorio de José Serrano, exfuncionario ecuatoriano, se pospuso nuevamente en Estados Unidos, según confirmaron fuentes judiciales. La sesión, clave para decidir si Serrano será deportado, será el martes 30 de septiembre del 2025. El aplazamiento, reportado este jueves, marca un nuevo retraso en el proceso que enfrenta Serrano, exfuncionario del Gobierno de  Correa.

A Serrano se lo investiga por presuntos vínculos con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Las autoridades estadounidenses no han precisado los motivos del cambio de fecha. Sin embargo, se confirmó la fecha para la nueva diligencia. Serrano, quien permanece bajo custodia migratoria, enfrenta la posibilidad de ser deportado a Ecuador, donde podría responder ante la justicia por casos pendientes.

José Serrano deberá comparecer en nueva audiencia

Robert Sheldon, abogado defensor de Serrano, expresó que existe una alta probabilidad de que su cliente sea deportado. Aquello dado el contexto de las acusaciones y la rigurosidad de las políticas migratorias estadounidenses. “Estamos trabajando para garantizar un proceso justo, pero las circunstancias son complejas”, señaló Sheldon en una declaración reciente.

El abogado no proporcionó detalles adicionales sobre la estrategia de defensa ni sobre las razones específicas del aplazamiento. Serrano, conocido por su trayectoria política en Ecuador, ha estado en el centro de controversias legales desde su llegada a Estados Unidos. Su caso ha generado atención en ambos países, especialmente por las implicaciones que una deportación podría tener en las investigaciones en curso en Ecuador.

Estados Unidos evalúa el estatus migratorio de Serrano

Las autoridades ecuatorianas formularon cargos en su contra por ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, registrado en 2023. La situación de Serrano también resalta la complejidad de los casos de deportación que involucran a figuras públicas. Mientras tanto, las autoridades migratorias estadounidenses continúan evaluando su estatus.

La próxima audiencia será crucial para determinar si Serrano regresará a Ecuador o si su defensa logrará prolongar su estancia en Estados Unidos. El caso mantiene en vilo a quienes siguen los acontecimientos políticos y judiciales entre ambos países. La su resolución podría sentar un precedente en el manejo de procesos migratorios de alto perfil ya que Serrano ha solicitado asilo político en ese país.

