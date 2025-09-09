COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

Correísmo se deslinda de José Serrano, procesado como el presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

A pocas horas de su audiencia en Miami, el correísmo se deslindó de José Serrano, procesado como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.
El correísmo se deslindó de José Serrano, procesado como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.
El correísmo se deslindó de José Serrano, procesado como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

El 11 de septiembre, la jueza Romy Lerner retomará en Miami, Estados Unidos, la audiencia migratoria contra José Serrano, exministro de Rafael Correa y expresidente de la Asamblea Nacional.

El proceso se suspendió el 25 de agosto, luego de cinco horas de debate sobre su posible deportación. Paralelamente, en Ecuador, Serrano enfrenta un proceso penal como uno de los cuatro presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Revolución Ciudadana se deslinda públicamente

Horas antes de la diligencia judicial en EE. UU., el movimiento Revolución Ciudadana (RC) difundió un video en su cuenta de X para desligarse de Serrano.

En los 46 segundos de grabación se muestran imágenes del exfuncionario durante su gestión en la Asamblea Nacional por Alianza PAIS y se incluyen notas de prensa donde expresaba su respaldo al expresidente Lenín Moreno. El material finaliza con la frase: “te quedó claro”.

Con esta acción, la organización política fundada por Rafael Correa busca marcar distancia de quien también ocupó el Ministerio del Interior durante su gobierno. La publicación generó repercusión en redes sociales por el tono con el que se recalca que Serrano no pertenece al movimiento actual.

Contexto judicial en Ecuador

En el país, la Fiscalía General del Estado mantiene a Serrano como parte del caso denominado Magnicidio FV, donde se investiga el asesinato de Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 en Quito.

La jueza María Daniela Ayala, de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, dispuso que Serrano cumpla con presentaciones periódicas ante el Consulado de Ecuador en Estados Unidos. Si la justicia estadounidense decide deportarlo, la obligación se trasladará a los tribunales nacionales.

Esta medida también fue ordenada para Xavier Jordán, otro de los procesados en el caso. La jueza subrayó que Serrano mantiene una situación compleja ante la justicia estadounidense, por lo que estableció doble condicionamiento según el desenlace de la audiencia migratoria.

Un escenario con doble frente judicial

El futuro legal de Serrano se encuentra en dos frentes. En Estados Unidos, la jueza Lerner deberá decidir si procede o no la deportación. En Ecuador, la Fiscalía avanza en el expediente que lo señala como uno de los responsables intelectuales del crimen de Villavicencio, hecho que conmocionó al país en plena campaña electoral.

Este doble escenario mantiene en expectativa tanto a la ciudadanía como a los sectores políticos. La separación pública de Revolución Ciudadana refleja un intento de deslinde en un contexto en que el proceso penal aún no concluye.

 

