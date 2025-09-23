Jurado en Estados Unidos declara culpable a Ryan Routh por intento de asesinato al presidente Donald Trump en Florida

Un jurado federal de Florida declaró culpable este martes 23 de septiembre a Ryan Routh, acusado de intentar asesinar al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf de West Palm Beach. El hombre de 59 años, originario de Hawái, enfrentó cargos de intento de asesinato, agresión a un agente federal y tres delitos adicionales vinculados a armas de fuego.

Tras escuchar el veredicto, Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, lo que obligó a la seguridad de la sala a intervenir de inmediato. El fallo abre la posibilidad de que el acusado reciba cadena perpetua, según confirmaron medios locales como NBC News.

El proceso judicial duró varias semanas y las deliberaciones del jurado se extendieron por cerca de tres horas. Routh se declaró inocente de todos los cargos y enfrentó el juicio sin representación legal.

Cargos por atentar contra Trump

La fiscal general, Pam Bondi, destacó que el resultado “demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar la violencia política”. También aseguró que el ataque no solo estaba dirigido a Trump, sino que constituyó “una afrenta contra la nación”.

Trump reaccionó poco después en su red social Truth Social. “Era un hombre malvado con malas intenciones. Este veredicto es un momento crucial para la Justicia en Estados Unidos”, escribió. El presidente felicitó a Bondi y a las fuerzas de seguridad por su trabajo.

La jueza de distrito Aileen Cannon, nombrada por Trump, lideró el caso. Durante el ataque frustrado, el exmandatario se encontraba practicando golf. Un agente del Servicio Secreto detectó el rostro del sospechoso y el cañón de un rifle oculto entre la maleza. Tras disparar varias veces, alertó a sus superiores y frustró el intento de magnicidio.

Routh huyó del lugar en un vehículo que fue interceptado a 45 minutos de distancia. En su interior, las autoridades hallaron un rifle cargado con once balas, una cámara digital y placas blindadas resistentes a disparos. Este suceso ocurrió semanas después de que Trump sobreviviera a otro atentado en Pensilvania, cuando un hombre abrió fuego durante un mitin en Butler. El expresidente resultó herido en la oreja, mientras que el atacante murió abatido por las fuerzas de seguridad.