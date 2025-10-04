Japón está a punto de quedarse sin su cerveza más popular por un ciberataque

Asahi Group, uno de los mayores productores de bebidas en Asia, sufrió un ciberataque tipo ransomware a principios de semana. Este incidente obligó a detener las operaciones en sus 30 fábricas en Japón, provocando retrasos en la distribución de productos como cerveza, whisky, vodka y café. La compañía ha retomado parcialmente los envíos de forma manual, mientras continúa investigando la transferencia no autorizada de datos detectada.

Ciberataque con impacto operativo

El pasado lunes, el Grupo Asahi informó que había sido víctima de un ataque informático que comprometió la integridad de sus sistemas operativos en Japón. Como medida de contención, la empresa aisló los sistemas afectados y priorizó la protección de datos sensibles de clientes y socios comerciales.

Según detalló la empresa en una actualización emitida este viernes, la interrupción derivada del ciberataque afectó directamente los procesos de gestión de pedidos y logística. Esto causó un retraso generalizado en los envíos. Para reducir el impacto, Asahi ha comenzado a retomar las entregas de forma parcial y manual.

El ataque ha sido clasificado como un incidente de ransomware, aunque la compañía no ha revelado qué grupo o actor estaría detrás. Tampoco ha confirmado si hubo alguna demanda económica. Lo que sí se sabe es que hubo una transferencia de datos no autorizada. Esta situación está actualmente bajo investigación interna y posiblemente legal.

30 fábricas de cerveza afectadas en Japón

El ciberataque paralizó la actividad en las 30 plantas de producción que el grupo posee en Japón. Esto ha generado preocupación entre los comercios del país, especialmente aquellos que dependen del suministro de Asahi Super Dry. Esta es la cerveza más vendida del país, según reportó el Financial Times.

Los distribuidores locales temen quedarse sin existencias en los próximos días debido a la interrupción. Esto afectará tanto al canal minorista como a la hostelería. El grupo ha señalado que trabaja con prioridad para restablecer los flujos logísticos. Sin embargo, no se ha establecido un cronograma definitivo para la recuperación total de las operaciones.

Asahi Group Holdings es una de las principales corporaciones del sector de bebidas en Asia, con presencia global y marcas reconocidas como Pilsner Urquell, AllPress Espresso y la ya mencionada Asahi Super Dry.

Seguridad, investigación y próximos pasos

La compañía japonesa ha activado sus protocolos de ciberseguridad y continúa trabajando junto a expertos en tecnología. También colaboran con autoridades para determinar el origen del ataque y mitigar cualquier posible riesgo futuro.

“Estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger nuestros activos digitales y garantizar la continuidad del negocio”, señaló Asahi en su comunicado oficial. La empresa también aseguró que, hasta el momento, no hay evidencia de que los datos de clientes hayan sido comprometidos de forma masiva.

En cuanto al impacto financiero, aún no se han publicado estimaciones oficiales. Se espera que las consecuencias del ciberataque se reflejen en los próximos informes trimestrales del grupo. Expertos del sector destacan que este incidente pone de relieve la creciente vulnerabilidad del sector industrial ante amenazas cibernéticas. Esto es especialmente relevante en infraestructuras críticas como las cadenas de suministro.