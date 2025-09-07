COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Estados Unidos

Informe de empleo en Estados Unidos muestra alza del desempleo

El mercado laboral se deteriora y solo el sector salud mostró crecimiento. En los mercados, las reacciones fueron inmediatas, con caídas en Wall Street y una apreciación del oro como refugio.
Informe de empleo en Estados Unidos muestra alza del desempleo.
El empleo federal cayó con fuerza por los recortes aplicados desde la Casa Blanca. Foto: Freepik.
Informe de empleo en Estados Unidos muestra alza del desempleo.
El empleo federal cayó con fuerza por los recortes aplicados desde la Casa Blanca. Foto: Freepik.

El más reciente informe de empleo en Estados Unidos encendió la polémica al mostrar un freno en la generación de plazas y un desempleo del 4,3%, el nivel más alto desde 2021. La publicación del reporte no solo agitó los mercados, también abrió un nuevo capítulo de confrontación política en la administración Trump, que denuncia supuestas manipulaciones en las cifras oficiales.

El mandatario republicano responsabilizó a la Oficina de Estadísticas Laborales de “favorecer a los demócratas” con datos alterados. Incluso destituyó a la comisionada Erika McEntarfer el mes pasado bajo ese argumento y este 5 de septiembre volvió a señalar a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por no recortar las tasas de interés en el momento oportuno.

Empleo en Estados Unidos: un informe bajo la lupa política

Las tensiones se profundizaron con las recientes revisiones a la baja en los reportes anteriores. Para Trump, estas modificaciones confirman el sesgo institucional. “Las revisiones siempre son negativas”, reclamó con dureza. En paralelo, su equipo económico aseguró que la oficina responsable de los datos necesita reformas para “recuperar credibilidad”.

Más allá del choque político, el documento reveló un mercado laboral debilitado. El único sector con crecimiento fue la salud, mientras que el empleo federal cayó de manera abrupta como consecuencia de los recortes impulsados por la Casa Blanca.

Impacto en mercados y economía real

La reacción financiera no tardó. Wall Street cerró en rojo y el oro ganó valor como refugio frente a la incertidumbre. Analistas sostienen que este escenario aumenta las dudas sobre la solidez de la economía estadounidense en un contexto electoral.

La discusión sobre la confiabilidad de las cifras laborales no resulta nueva. Sin embargo, se intensificó desde agosto de 2024, cuando una revisión eliminó más de 800.000 empleos reportados. Con unas elecciones aún frescas, la pugna entre Trump y los organismos estadísticos amenaza con profundizar la desconfianza en uno de los indicadores clave del país.

