COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Europa

Implantan con éxito un marcapasos en un recién nacido prematuro en Madrid

El Hospital Universitario HM Montepríncipe implantó con éxito el primer marcapasos MICRA epicárdico en un recién nacido prematuro, marcando un hito en la sanidad privada española.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Milagro médico en Madrid: un bebé prematuro sobrevive gracias a un marcapasos pionero
Milagro médico en Madrid: un bebé prematuro sobrevive gracias a un marcapasos pionero
Milagro médico en Madrid: un bebé prematuro sobrevive gracias a un marcapasos pionero
Milagro médico en Madrid: un bebé prematuro sobrevive gracias a un marcapasos pionero

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

Un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario HM Montepríncipe (Madrid) logró implantar con éxito un marcapasos MICRA epicárdico en una recién nacida prematura de 2 kg. Se convirtió en el primer caso de este tipo en la sanidad privada de España. El dispositivo fue adaptado para su tamaño y permitió salvar la vida de la bebé. Esta nació con una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto.

Un caso crítico desde la gestación

La madre acudió a consulta a las 22 semanas de embarazo por una arritmia fetal. La doctora Sandra Villagrá Albert, jefa de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del hospital, explicó que la ecocardiografía fetal detectó una bradicardia extrema de 53-55 latidos por minuto. Era un cuadro comparable a una parada cardíaca.

Contra todo pronóstico, el feto logró mantenerse con vida gracias a un seguimiento semanal exhaustivo. Alcanzó las 35 semanas de gestación antes de practicarse una cesárea programada.

Al nacer, la recién nacida presentaba una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto. Esto activó un operativo médico coordinado entre ginecólogos, pediatras, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares e intensivistas. Ellos trabajaron de forma simultánea para estabilizarla.

La adaptación del marcapasos: una innovación sin precedentes

Inicialmente, se intentó regular el ritmo cardíaco mediante tratamiento farmacológico y marcapasos externos, sin éxito. La doctora Villagrá explicó que el principal desafío era hallar un dispositivo definitivo que pudiera adaptarse a un cuerpo tan pequeño. El modelo más pequeño del mercado resultaba inviable por su tamaño y riesgos asociados.

El equipo liderado por el doctor Juvenal Rey Lois, cirujano cardíaco, decidió adaptar un marcapasos MICRA sin cables. Este fue diseñado originalmente para adultos y encapsulado para un implante epicárdico, directamente sobre la superficie del corazón.

Este procedimiento —que solo se había realizado en muy pocos casos en el mundo— fue llevado a cabo tras un complejo proceso de autorizaciones clínicas y técnicas. Se contó con la colaboración de la compañía Medtronic.

Un logro de la medicina multidisciplinar

“El reto era encontrar un marcapasos definitivo que pudiera adaptarse al cuerpo de una recién nacida de apenas dos kilos. El MICRA, por su tamaño y características, se convirtió en la mejor opción. Aunque su adaptación epicárdica apenas contaba con precedentes”, señaló el doctor Rey Lois.

Por su parte, la doctora Villagrá destacó el componente emocional y humano del caso: “Desde la semana 22 vivimos cada ecografía con incertidumbre, sabiendo que lo habitual con una bradicardia tan severa era que el corazón dejara de latir. Ver hoy a esta niña en casa, ganando peso, es la mejor recompensa para todo el equipo”.

Un avance para la cardiología pediátrica

El hospital calificó la intervención como un hito clínico y tecnológico, destacando que combina innovación médica, precisión quirúrgica y trabajo en equipo. Actualmente, la bebé se encuentra estable y en casa, bajo seguimiento médico constante.

El caso sienta un precedente importante para el tratamiento de bradicardias severas en neonatos. Esto es especialmente relevante en contextos donde las opciones convencionales de marcapasos no son viables por el tamaño del paciente.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO