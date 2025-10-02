COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Latinoamérica

Gobierno de Colombia entrega parte de la Hacienda Nápoles a mujeres víctimas del conflicto

El gobierno de Colombia entregó oficialmente a mujeres víctimas del conflicto armado parte de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Pablo Escobar y hoy espacio turístico.
De símbolo del narco a esperanza campesina, así se transforman las tierras de Escobar.
El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles 1 de octubre de 2025 la entrega de 120 hectáreas de la Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, Antioquia. Estas tierras serán entregadas a mujeres víctimas del conflicto armado, en el marco de su reforma agraria orientada a redistribuir tierras en Colombia.

La entrega de tierras en Hacienda Nápoles

La Hacienda Nápoles, un predio de más de 4.000 hectáreas que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar, pasó a manos del Estado en 1993. Resultado de la extinción de dominio tras la muerte del capo. Desde entonces, la propiedad ha tenido diversos usos. Entre ellos, el arrendamiento para un parque temático con zoológico y hotel.

En mayo, Petro había solicitado la entrega de parte del terreno a víctimas, y este miércoles se oficializó la primera cesión. “Se empezó a recuperar la Hacienda Nápoles para las víctimas”, escribió el mandatario en la red X.

Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las hectáreas cedidas se encontraban disponibles. El parque temático ocupa únicamente unas 300 hectáreas del total del predio.

Disputa legal y tensiones locales

Los administradores del parque han expresado preocupación por el impacto económico de la decisión. Alegan que el turismo en la zona representa ingresos significativos. Han advertido de posibles demandas, pues el contrato de arrendamiento entre la alcaldía de Puerto Triunfo y los gestores privados tiene vigencia hasta el año 2087.

El director de la ANT, Felipe Harman, precisó que el Estado revisa la ocupación real de las tierras. El objetivo es definir qué áreas son destinadas a la reforma agraria. “Hay una inmensa cantidad de tierra que no sabemos con claridad cuál es su debida ocupación”, indicó en un comunicado.

En 2017, un grupo de mujeres había recibido parte del terreno en comodato, pero según el gobierno, las desalojaron por la policía en aquel momento.

Víctimas como nuevas propietarias

En esta ocasión, las beneficiarias recibieron formalmente los títulos de la tierra. Millinery Correa, una de ellas, expresó su satisfacción: “Me siento muy feliz porque hoy hay mujeres que tienen esperanza, que tienen tierra para la vida”, señaló en un video difundido por la ANT.

La entrega forma parte de la política agraria del gobierno de Petro. El gobierno busca redistribuir tierras históricamente en disputa en Colombia. El acceso a la tierra, un eje central del conflicto armado de más de medio siglo. Campesinos e indígenas reclaman la devolución de predios arrebatados por la violencia.

