¿Fin de los drones? Europa adquiere sistema láser que promete neutralizarlos en segundos

Un país europeo de la OTAN adquirió un sistema láser antiaéreo en septiembre desarrollado en Australia, considerado el sistema de energía dirigida más potente del mercado, tras los ataques con drones en Ucrania y la incursión de aeronaves no tripuladas en Polonia.

La nueva era de la defensa aérea

Durante décadas, los científicos trabajaron en sistemas de energía dirigida que fueran más baratos y eficaces que los misiles convencionales. Hoy, esas armas comienzan a usarse en escenarios reales. Israel y Ucrania ya han empleado láseres para interceptar drones en combates recientes, y su despliegue se expande a Europa.

El sistema adquirido por un país europeo de la OTAN fue fabricado por la empresa australiana Electro Optic Systems (EOS). Su director ejecutivo, Andreas Schwer, confirmó que el modelo, llamado Apolo, puede derribar hasta 20 drones por minuto a un costo inferior a 10 céntimos por disparo.

Apolo tiene un nivel de potencia similar al esperado Iron Beam, desarrollado por Israel. Ambas tecnologías buscan transformar la defensa aérea frente a la saturación de ataques con aeronaves no tripuladas.

Impacto de la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza aceleraron la decisión de varios gobiernos de invertir en estas armas. Según Schwer, algunos clientes de EOS “no pueden esperar” y requieren sistemas operativos de inmediato para responder a las amenazas crecientes.

Los ataques con drones han mostrado su capacidad de saturar defensas convencionales. Rusia lanzó recientemente más de 800 drones explosivos y señuelos en un solo ataque contra Ucrania, considerado el mayor de este tipo desde el inicio de la guerra.

El cruce de drones al espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, reforzó la urgencia de desplegar nuevas medidas de protección en la región.

Contexto estratégico global

La demanda de defensas aéreas crece en zonas de alto riesgo como Medio Oriente, Asia Oriental y Estados Unidos. En Yemen, los combatientes hutíes han usado drones de bajo costo y misiles de crucero contra Israel y Arabia Saudita, lo que confirma la expansión global de este tipo de amenazas.

Expertos como Sidharth Kaushal, del Royal United Services Institute de Londres, sostienen que la experiencia de Ucrania demostró la vulnerabilidad de Europa. Para él, la relevancia de los sistemas láser se fortaleció tras los recientes ataques, convirtiéndose en un pilar para la seguridad regional.

La llegada de Apolo marca un paso hacia la consolidación de armas de energía dirigida como recurso clave en la defensa del continente europeo frente a drones cada vez más avanzados.