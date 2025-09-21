Fallece enfermera e influencer dos días después de su boda en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

Adna Rovčanin-Omerbegović, enfermera e influencer de 26 años, falleció el pasado 15 de septiembre de 2025. Apenas dos días después de casarse, en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. La noticia, confirmada por medios como Dnevni Avaz, generó consternación tanto en redes sociales como en la comunidad local. Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas del deceso.

Influencer se casó dos días antes

Adna celebró su matrimonio el pasado 13 de septiembre en el Hotel Hollywood, ubicado en Ilidža, un distrito conocido por su actividad turística y residencial. Rodeada de familiares y amigos, compartió un evento lleno de alegría, que quedó documentado en redes sociales y por su fotógrafo de bodas. Sin embargo, horas después del enlace matrimonial, comenzó a sentirse mal y fue trasladada a un hospital, donde murió el 15 de septiembre.

La muerte fue reportada oficialmente por medios locales. No obstante, hasta el momento las autoridades no han divulgado la causa exacta del fallecimiento, que se mantiene en investigación a la espera de la autopsia. El caso ha generado atención nacional por la naturaleza inesperada del suceso. Además, por la figura pública de la joven.

¿Quién era la influencer Adna Rovčanin-Omerbegović?

Adna Rovčanin-Omerbegović era conocida en Sarajevo no solo por su trabajo como enfermera en el Centro de Salud de Old City. Sino también por su presencia activa en TikTok, donde compartía contenido relacionado con maquillaje, consejos de cuidado personal y momentos cotidianos. Su perfil en redes sumaba miles de seguidores que destacaban su estilo cercano y optimista.

Desde joven, Adna mostró interés por el mundo de la estética y logró abrir un salón de belleza en Sarajevo. Este lugar se convirtió en un punto de referencia para muchas mujeres de la ciudad. Este emprendimiento lo compaginó con su labor en el sector de la salud, demostrando una vocación dual orientada tanto al cuidado como al empoderamiento de otras personas.

Sus allegados la describen como una persona carismática, generosa y llena de energía positiva. “Siempre le encantó ayudar a los demás”, expresó una amiga cercana al diario Dnevni Avaz. Subrayó su capacidad para combinar la empatía de su profesión con la creatividad de su negocio.

Reacciones y despedida

El impacto de su muerte fue inmediato. Cientos de mensajes de condolencia inundaron las redes sociales. Los usuarios compartieron recuerdos, imágenes y videos de Adna. Su fotógrafo de bodas expresó en un mensaje público que ella tenía “la sonrisa más hermosa”. Resaltó que las últimas fotos capturadas fueron de un momento de plenitud que se convirtió, inesperadamente, en un adiós.

El velorio se realizó en el cementerio de Bara, en Sarajevo. Asistió una multitud que incluyó familiares, amigos, colegas y seguidores. Adna dejó a su esposo, recién casado, además de a sus padres y cuatro hermanas. Ellos han recibido muestras de solidaridad por parte de la comunidad.

Un legado breve pero significativo

Aunque su vida fue truncada de forma súbita, Adna Rovčanin-Omerbegović dejó un legado notable en distintos ámbitos: como profesional de la salud, como emprendedora en el mundo del maquillaje, y como creadora de contenido digital. Su historia ha resonado en toda Bosnia y Herzegovina. Se ha convertido en símbolo de cómo una vida joven puede tocar profundamente a quienes la rodean. Incluso más allá de lo inmediato o visible.

La comunidad sarajevita mantiene viva su memoria a través de mensajes, publicaciones y recuerdos compartidos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer su fallecimiento.