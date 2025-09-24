Enorme socavón frente a hospital en Bangkok causa alarma; autoridades investigan causas

Un socavón de grandes proporciones se formó frente al Hospital Vajira este miércoles 24 de septiembre. Esto generó pánico entre conductores, colapso vial y un despliegue de emergencia por parte de las autoridades locales. Aunque no se registraron víctimas, se evalúa si el colapso del terreno está relacionado con los trabajos en una estación de tren subterránea que se ejecutan en la zona.

Emergencia en zona hospitalaria

El incidente ocurrió durante las primeras horas del día. El pavimento colapsó repentinamente cerca de una de las entradas del Hospital Vajira, ubicado en el distrito de Dusit. Testigos informaron que el socavón se abrió sin previo aviso. Se creó un agujero en plena vía que interrumpió completamente el tránsito.

Equipos de emergencia, policía de tránsito y técnicos de infraestructura llegaron rápidamente al lugar para acordonar el área y evitar accidentes adicionales. El tráfico fue desviado hacia rutas alternas, mientras los ingenieros evaluaban los daños estructurales en el pavimento circundante.

Autoridades del Departamento de Obras Públicas y Transporte de Bangkok confirmaron que el agujero alcanzó varios metros de profundidad y tenía una amplia extensión. Sin embargo, no afectó directamente a ninguna edificación.

Posible relación con obras del tren subterráneo

Según las primeras investigaciones, no se descarta que el socavón esté relacionado con las obras de construcción de una estación del tren subterráneo, que se encuentra a pocos metros del sitio afectado. Las autoridades señalaron que se realizará una evaluación técnica exhaustiva para determinar si la actividad subterránea debilitó el suelo de la superficie.

“Estamos evaluando todas las posibles causas, incluyendo el impacto de las excavaciones profundas en la zona”, indicó un portavoz del Departamento de Transporte Metropolitano.

Durante la inspección, técnicos utilizaron drones y escáneres geotécnicos para detectar posibles vacíos o desplazamientos de tierra alrededor del socavón. Mientras, maquinaria pesada trabaja en rellenar temporalmente el hueco para evitar un colapso mayor.

Medidas preventivas y seguimiento

Como medida inmediata, se ordenó suspender temporalmente los trabajos subterráneos en el área. Esto será hasta que se obtenga un informe detallado de seguridad. El Hospital Vajira, que se encuentra operativo, confirmó que sus servicios no fueron interrumpidos. También se han activado protocolos de emergencia para garantizar el acceso de ambulancias y personal médico.

El gobierno local instó a la población a evitar transitar por el sector afectado. Se recomendó seguir las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades de infraestructura y tránsito.

Bangkok, una ciudad con alto nivel de urbanización y una red de transporte subterráneo en expansión, ha experimentado incidentes similares en años anteriores, aunque no con esta magnitud. La zona será monitoreada continuamente hasta garantizar que no existan riesgos adicionales.