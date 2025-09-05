Australia entrena a dos perros para proteger a una especie de pingüinos en peligro de extinción

En Australia, se entrena a perros guardianes de la raza Maremma para proteger de la extinción a los pingüinos más pequeños del planeta. Se los conoce también como pingüinos enanos, en Middle Island. La iniciativa responde a la amenaza de depredadores como el zorro rojo, que ha reducido drásticamente la población de estas aves. El proyecto comenzó en 2005 en Middle Island, una pequeña isla frente a la costa de Warrnambool, en el sur de Australia.

Los pingüinos enanos (Eudyptula minor), que anidan en esta zona, enfrentaron un declive severo debido a la introducción del zorro rojo, una especie no nativa. En pocos años, la colonia pasó de cerca de 1.000 individuos a menos de diez. Los zorros accedían a la isla durante la marea baja, convirtiéndola en un área vulnerable. La solución involucró a perros Maremma, una raza italiana usada para proteger ganado de depredadores como lobos.

Los pingüinos están en peligro de extinción

La idea surgió de un estudiante de ciencias ambientales que observó el comportamiento protector de estos canes con gallinas. Tras un primer intento fallido con perros adultos, se entrenaron cachorros, como Eudy y Tula, criados específicamente para la tarea. Estos perros aprendieron a reconocer a los pingüinos como su “rebaño” y ahuyentan a los zorros con su presencia y ladridos, sin atacarlos.

Desde la implementación del proyecto, la población de pingüinos ha mostrado una recuperación notable. Actualmente, se contabilizan varios cientos de individuos, aunque aún no se ha alcanzado el número histórico. Los perros permanecen en la isla durante la temporada de anidación, recibiendo comida, agua y descansos programados para garantizar su bienestar.

Se trata de dos guardias caninos en el lugar

Middle Island, deshabitada por humanos, se ha convertido en un ejemplo de conservación basado en la naturaleza. El éxito del programa ha atraído atención internacional y sirvió de inspiración para iniciativas similares en otras regiones, como la protección de aves nativas. Además, el proyecto fue retratado en la película Oddball, basada en la historia de estos guardianes caninos.

Los pingüinos enanos, también llamados pingüinos hadas, son una especie clave en los ecosistemas costeros australianos. Su declive refleja los desafíos de la introducción de especies invasoras, un problema recurrente en la región. Las autoridades locales continúan apoyando el proyecto, que combina esfuerzos ecológicos con educación comunitaria para promover la protección de la fauna.

Esta iniciativa destaca la importancia de soluciones innovadoras en la conservación de especies amenazadas, adaptando habilidades tradicionales a nuevos contextos ambientales.