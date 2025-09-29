COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Insólito

“El puñete imposible”: Vendedor ambulante sin manos noquea a su agresor en una pelea callejera

En una calle de Río de Janeiro, un vendedor ambulante sin manos sorprendió al mundo al noquear a su agresor en una pelea registrada en video.
Una captura de video de la pelea que se desarrolló en las calles de Brasil
Jaime Ugalde

Redacción ED.

Un vendedor ambulante sin manos noqueó a un joven que lo agredió en plena calle de Río de Janeiro, el hecho quedó registrado en video viral.

Un combate inesperado en pleno sol carioca

El asfalto caliente brillaba bajo el sol carioca cuando dos hombres descalzos se enfrentaron en medio de una calle céntrica de Río de Janeiro. Uno vestía pantaloneta roja y blanca, el otro negra y blanca. La diferencia era evidente: el primero tenía sus brazos completos, mientras que el segundo carecía de manos.

Los testigos, desde ventanas y balcones, observaron incrédulos cómo ambos hombres se lanzaban golpes. El video, de apenas 26 segundos, muestra a los dos moviéndose con cautela, midiendo fuerzas sobre el pavimento ardiente. El joven parecía tener ventaja, pero la escena daría un giro impensado.

De pronto, el vendedor ambulante, con sus brazos mutilados —uno a la altura del codo y el otro mucho más corto—, se apartó unos pasos, luego se acercó y lanzó un golpe seco. El hueso impactó directamente en el mentón de su contrincante, que cayó inconsciente al suelo. Una carcajada femenina rompió el silencio del instante.

La fuerza de la adversidad en el combate

Lo que parecía una desventaja se convirtió en fortaleza. Sin manos, el impacto del hueso directo resultó devastador. “El golpe fue seco, rápido y certero”, comentó un vecino que presenció la escena.

Los presentes no podían ocultar su asombro. Algunos aplaudieron la reacción del comerciante, otros reprocharon la violencia del episodio. Pero todos coincidieron en que la escena quedaría grabada en la memoria colectiva del barrio.

El agresor quedó tendido en el suelo durante varios minutos, bajo la mirada curiosa de quienes se agolparon alrededor. El vendedor ambulante, permaneció en pie, con la respiración agitada, pero con la dignidad intacta.

Viralización en redes sociales

El video recorrió las redes sociales con una velocidad fulminante. En cuestión de horas, portales digitales en Brasil y en el extranjero replicaron las imágenes. La escena desató debates en Twitter, Facebook y TikTok, con miles de comentarios.

Algunos usuarios admiraron la capacidad del hombre con discapacidad para defenderse: “Es una muestra de que nunca hay que subestimar a nadie”, escribió un internauta. Otros criticaron la violencia: “Nada justifica que se llegue a los golpes”.

El clip fue compartido incluso por cuentas internacionales, acumulando millones de reproducciones y comentarios en varios idiomas.

Vecinos y versiones sobre la pelea

Versiones recogidas por medios locales señalaron que ambos hombres mantenían diferencias desde hace tiempo. La discusión de ese día habría sido la culminación de una tensión previa, aunque no se han confirmado las razones exactas.

“Ellos ya tenían problemas de antes, no fue la primera vez que discutían”, contó un residente del sector a un medio brasileño. La policía, sin embargo, no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

La ausencia de denuncia formal también generó comentarios. Para algunos, el hecho quedará solo como una anécdota viral. Para otros, es una muestra de los conflictos que pueden escalar en cualquier esquina de la ciudad.

Un combate que traspasa fronteras

Medios internacionales recogieron la historia y la presentaron como ejemplo de resiliencia y fuerza. “El hombre sin brazos que noqueó a su rival” se convirtió en titular en diferentes portales de noticias.

El episodio también sirvió de recordatorio de que la violencia nunca es la mejor salida. “La fuerza no siempre está en los músculos, a veces está en la voluntad”.

En las calles del barrio, entre bromas y comentarios, algunos vecinos recordaron el refrán: “El que menos armas tiene, a veces pelea con más corazón”. Una frase que resume la ironía de una pelea que parecía desigual.

En redes, también se comparó al perdedor con un amigo cercano que siempre pierde y las bromas se popularizaron. ¿Tu tienes un amigo así?.

