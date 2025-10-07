Obispo peruano enfrenta investigación por supuestas relaciones extramatrimoniales con 17 mujeres

El obispo peruano Ciro Quispe López enfrenta una investigación del Vaticano por presuntas relaciones con al menos 17 mujeres. Así lo reveló una empleada doméstica que expuso los detalles del caso. El escándalo, que involucra audios, fotos y videos filtrados en redes sociales, surgió tras denuncias de celos entre las involucradas. Aquello ha generado un debate sobre la transparencia en la Iglesia católica en América Latina.

La exposición del caso ocurrió cuando una de las mujeres, identificada como una monja, envió información sobre las relaciones del obispo a otra amante. Aquello desencadenó una confrontación entre ellas. Esta riña casi derivó en un enfrentamiento físico, según la investigación. El detonante inicial fue un reportaje de un periodista local que alertó sobre las amantes de Quispe, lo que llevó a la Santa Sede a iniciar una investigación.

Obispo habría mantenido relaciones con 17 mujeres

Paola Ugaz, periodista peruana especializada en abusos eclesiásticos, tuvo acceso exclusivo a los documentos de la investigación vaticana. En declaraciones a The Times, Ugaz detalló: “Una monja que era una de las amantes de Quispe estaba celosa de una abogada que el obispo también estaba viendo. La monja envió información sobre sus aventuras a una tercera amante, que se peleó con la abogada”.

Ugaz, autora de libros como “Mitad monjes, mitad lobos”, ha documentado previamente irregularidades en la jerarquía católica peruana. En ello se incluye casos de abuso sexual y violaciones al celibato. La Diócesis de Juli, ubicada en el altiplano sureño de Perú, es una región remota con una población indígena mayoritariamente aimara. Allí Quispe López asumió el cargo en el año 2021 tras su ordenación como obispo.

Cardenal es investigado por encubrimiento de abusos

Su renuncia, presentada y aceptada por el entonces Papa Francisco, se atribuyó inicialmente a motivos de salud. Sin embargo, el escándalo ha puesto en duda esa versión. Fuentes eclesiásticas indican que la empleada doméstica del obispo, quien laboraba en su residencia, fue clave en la filtración al compartir evidencias con las afectadas.

El Vaticano, a través de su Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha priorizado investigaciones sobre violaciones al celibato clerical desde el Sínodo sobre la Sinodalidad de 2023. Desde allí se enfatizó la rendición de cuentas en la Iglesia. En Perú, este caso se suma a escándalos previos, como el del cardenal Juan Luis Cipriani, investigado por encubrimiento de abusos.

Exigen auditoría independiente en la Diócesis de Juli

La filtración de materiales íntimos en plataformas como Facebook y WhatsApp ha amplificado el interés público, con miles de visualizaciones en publicaciones virales. Hasta la fecha, Quispe López no ha emitido declaraciones públicas. La Santa Sede mantiene el secreto pontificio sobre los detalles, pero Ugaz anticipa que el informe final podría publicarse en los próximos meses.

Este episodio resalta los desafíos de la Iglesia católica en Latinoamérica para abordar irregularidades internas, en un contexto de declive de fieles y mayor escrutinio mediático. Organizaciones como la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en Perú han exigido una auditoría independiente en la diócesis de Juli. Mientras tanto, la comunidad local, dependiente de la pastoral eclesiástica, espera claridad sobre el impacto en servicios religiosos.