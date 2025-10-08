“Wero Bisnero”, influencer mexicano, enfrenta prisión preventiva por caso de femicidio en México

El influencer Rodolfo Sandoval, conocido como “Wero Bisnero” en redes sociales, cayó en manos de las autoridades mexicanas por un femicidio. A la víctima se la identificó como Renata y los hechos se registraron en el conjunto residencial Loma Antigua, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La captura del influencer ha generado conmoción en México.

Sandoval es reconocido por su contenido sobre finanzas y emprendimientos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). El arresto ocurrió cuando Sandoval, de 32 años, intentaba huir semidesnudo del lugar del crimen, ubicado en una zona residencial del municipio. Imágenes difundidas por el periodista Carlos Jiménez muestran al influencer dentro de una camioneta blanca momentos antes de ser detenido.

Wero Bisnero alcanza más de 500 mil seguidores

Durante la audiencia inicial, un juez dictó prisión preventiva para Sandoval mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía también confirmó la detención de su esposa, Ana Paulina N., acusada de participar en el intento de ocultar evidencias del delito. A la víctima, Renata, de 28 años, se la encontró sin vida en un departamento del conjunto Loma Antigua, con signos de violencia. Según la fiscalía, el crimen ocurrió en la madrugada del 4 de octubre.

Las autoridades recibieron alertas de vecinos tras escuchar disturbios. La Fiscalía no ha revelado detalles adicionales sobre la causa de muerte, pero peritos forenses trabajan en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos. La investigación incluye el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de residentes. Sandoval tiene más de 500 mil seguidores en plataformas como Instagram y YouTube.

En México se registraron 852 femicidios en 2024

Este se había consolidado como una figura en el ámbito del emprendimiento, ofreciendo consejos sobre inversiones y desarrollo personal. Su detención ha desatado un debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los influencers y la violencia de género en México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se registraron 852 feminicidios en 2024.

El caso se suma a una serie de incidentes que han puesto a Atizapán de Zaragoza en el foco de atención, un municipio con una tasa de homicidios dolosos de 12.5 por cada 100 mil habitantes, superior al promedio estatal. Organizaciones civiles, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han exigido celeridad en las investigaciones y justicia para la víctima.

Mientras tanto, la fiscalía prepara la formalización de cargos contra Sandoval y su esposa, cuya próxima audiencia está programada para el 12 de octubre. La comunidad de Loma Antigua permanece bajo vigilancia policial, y el caso continúa resonando en el país.