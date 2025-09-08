El Gobierno de Siria denunció que Israel bombardeó sus instalaciones militares

El Ministerio de Exteriores sirio denunció que aviones de combate del Ejército israelí bombardearon este lunes instalaciones militares en las provincias de Homs y Latakia, en el norte y el este del país, respectivamente.

“La República Árabe Siria expresa su enérgica condena a la agresión aérea perpetrada por las fuerzas de ocupación israelíes, que tuvo como objetivo varias localidades en las provincias de Homs y Latakia, en flagrante violación del Derecho Internacional y de los principios de la Carta de Naciones Unidas”, señaló en un comunicado.

Siria hace un llamado a la comunidad internacional

La cartera diplomática advirtió que estos ataques representan “una flagrante violación de (su) soberanía”. Así como “una amenaza directa a su seguridad y estabilidad regional y forman parte de una serie de escaladas agresivas llevadas a cabo por Israel contra territorios sirios”.

Por ello, hizo un llamamiento a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU para que “asuman sus jurídicas y morales y adopten una postura clara y firme“. Esto, para que termine con estos “repetidos” ataques emprendidos por las autoridades del país vecino.

Se escucharon fuerte detonaciones

En concreto el Ejército de Israel ha bombardeado la zona de Auras, en Homs, donde se escucharon tres explosiones simultáneas y poco después se escuchó una potente explosión en las inmediaciones de la ciudad de Palmira, según medios locales como Syria TV.

Asimismo fue atacada la base militar de Saqubin, en Latakia, aunque no trascendió ninguna información sobre pérdidas materiales o personales.

No son los primeros ataques contra Siria

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos documentó casi un centenar de ataques –86 aéreos y once terrestres– de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra territorio sirio desde principios de 2025, que se han cobrado la vida de 61 personas.

Israel multiplicó sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del expresidente Bashar Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición del país.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre, apenas unas horas después de la caída de Al Assad, y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse a apenas diez kilómetros de la capital siria, Damasco.

Israel no planea dejar el territorio

Ahora las fuerzas israelíes se mueven libremente por la zona desmilitarizada acordada en el alto el fuego de 1974 entre Israel y Siria. Sin embargo, el gobierno israelí la considera nula tras la caída del expresidente sirio.

De hecho, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó la semana pasada desde el monte Hermón que las tropas permanecerán en Siria “por tiempo indefinido”. Esto, con el objetivo de proteger a las comunidades de los ocupados Altos del Golán de “cualquier amenaza”. Israel ha instalado hasta nueve bases militares en la región.

¿Cuál es el origen del conflicto entre Siria e Israel?

El conflicto entre Israel y Siria forma parte del más amplio conflicto árabe-israelí, que surge a finales del siglo XIX. Tras la Primera Guerra Mundial, el Mandato Británico de Palestina y Siria generó tensiones territoriales. Siria, como otros estados árabes, no reconoció la independencia de Israel en 1948, lo que desencadenó la primera guerra árabe-israelí. Esto resultó en armisticios, pero sin paz formal.

En la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel capturó los Altos del Golán, una meseta estratégica en la frontera siria. Siria intentó recuperarla en la Guerra de Yom Kipur de 1973, pero falló.

Israel anexó el Golán en 1981, medida no reconocida internacionalmente, salvo por Estados Unidos en 2019. Desde entonces, tensiones persisten por la ocupación del Golán, el apoyo sirio a grupos como Hezbolá y la guerra civil siria (2011-2024), donde Israel realizó más de 1.000 ataques aéreos contra posiciones iraníes y de Hezbolá para prevenir amenazas.

Tras la caída de Bashar al-Assad en 2024, Israel ocupó la zona desmilitarizada del Golán, exacerbando el conflicto.

El núcleo radica en disputas territoriales y de seguridad, sin tratados de paz.