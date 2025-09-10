El comentarista estadounidense Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Charlie Kirk, comentarista político conservador de 31 años, fue herido por disparos este miércoles durante un evento en la Universidad Valle de Utah, en la ciudad de Orem, según confirmaron las autoridades locales. La policía informó que un sospechoso fue detenido, mientras continúa la investigación del incidente. El estado de salud de Kirk aún no ha sido revelado oficialmente.

Detalles del tiroteo y detención del sospechoso

La Universidad Valle de Utah (UVU, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado informando que el tiroteo tuvo lugar durante un evento con presencia pública, en el que Kirk era el único orador atacado. Según las autoridades universitarias, nadie más resultó herido en el suceso.

Un sospechoso fue detenido poco después del tiroteo, aunque su identidad no ha sido revelada. La policía de Orem, en coordinación con agentes federales, mantiene asegurado el campus mientras se recolectan pruebas y se interroga a testigos del incidente.

Las clases en la UVU han sido suspendidas temporalmente por razones de seguridad, mientras se lleva a cabo la investigación.

Reacción de autoridades federales y del gobierno

El director del FBI, Kash Patel, señaló en una publicación en la red social X (antes Twitter) que el Buró está “siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo” e indicó que agentes federales están desplegados en el lugar. Añadió que el FBI “apoya plenamente la respuesta local y la investigación en curso”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a través de Truth Social con un mensaje de apoyo:

“Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo. Un gran hombre de los pies a la cabeza. Que Dios le bendiga”.

También se pronunció el vicepresidente JD Vacne, quien escribió que Kirk es “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”, y pidió oraciones por su recuperación.

¿Quién es Charlie Kirk?

Charlie Kirk es una figura destacada del movimiento conservador en Estados Unidos. Fundó en 2012 la organización Turning Point USA, que promueve políticas conservadoras en escuelas y universidades y ha ganado notoriedad en medios y redes sociales.

Kirk cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales y es reconocido por su defensa del expresidente Donald Trump. Su organización ha sido clave en la movilización del voto joven conservador, especialmente durante las elecciones en las que Trump venció a la entonces candidata demócrata Kamala Harris.

El activismo político de Kirk y su exposición mediática lo han convertido en un personaje polarizador, pero influyente, dentro del espectro político estadounidense.

Estado de salud de Charlie Kirk

Hasta el momento, no se ha divulgado oficialmente el estado de salud de Charlie Kirk. Fuentes cercanas al comentarista han evitado hacer declaraciones públicas, mientras se espera un informe médico oficial o comunicado de su familia o equipo de trabajo.

Las autoridades locales y federales continúan investigando los motivos detrás del ataque, así como el posible vínculo entre el agresor y el evento. La Universidad Valle de Utah ha ofrecido apoyo psicológico a los asistentes al acto y ha reforzado sus protocolos de seguridad para próximos eventos públicos.