EEUU desplegará agentes migratorios en el espectáculo de la Super Bowl a cargo del puertorriqueño Bad Bunny

El Gobierno de Estados Unidos anunció que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) desplegará agentes durante el Super Bowl 2026. Este se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Este evento contará con la actuación del cantante Bad Bunny. La medida, confirmada por el asesor de Seguridad Nacional Corey Lewandowski, ha generado controversia por el posible impacto en comunidades latinas.

El anuncio de la Casa Blanca

Durante una entrevista en un programa de radio, Lewandowski afirmó que no habrá refugio para quienes se encuentren en el país de manera irregular. Esta declaración fue hecha al ser consultado sobre la presencia de ICE en el evento deportivo.

“Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos”, declaró el asesor, dejando claro que el operativo tendrá un enfoque migratorio además de las funciones tradicionales de seguridad.

El anuncio se produjo apenas tres días después de confirmarse oficialmente que Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo. Esto añade un componente cultural y político al despliegue anunciado.

Cancelación de gira de Bad Bunny en Estados Unidos

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ya había anunciado meses atrás la suspensión de su gira en Estados Unidos. Alegó preocupación por la seguridad de su público, en su mayoría conformado por seguidores latinos e inmigrantes.

La noticia ha provocado un intenso debate en medios y redes sociales. Se cuestiona el posible efecto disuasorio de estas medidas en la participación del público en eventos masivos.

Lewandowski, por su parte, criticó la elección del artista para el espectáculo deportivo, calificándola de “vergüenza” y asegurando que el intérprete “parece odiar al país”. Estas palabras han sido interpretadas como una escalada en la tensión entre el Gobierno y el ámbito artístico.

Implicaciones de seguridad y migración

El Super Bowl es uno de los eventos más vistos en Estados Unidos. Concentra no solo a miles de asistentes en el estadio, sino también a millones de espectadores internacionales. Tradicionalmente, los dispositivos de seguridad incluyen a distintas agencias federales, entre ellas el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La confirmación de que agentes de ICE estarán desplegados específicamente con fines migratorios representa un cambio significativo. Es diferente respecto a ediciones anteriores, donde su papel había sido más secundario.

Especialistas señalan que esta medida podría generar temor entre las comunidades inmigrantes, especialmente en California. Este es uno de los estados con mayor población latina e indocumentada. Según analistas, la presencia de ICE en un evento cultural de esta magnitud podría incrementar la percepción de riesgo. Además, podría reducir la asistencia de público extranjero.

Contexto político y cultural

El anuncio ocurre en medio de un clima político polarizado respecto a la migración en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha mantenido un discurso firme sobre la aplicación de políticas migratorias más estrictas. Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles denuncian un endurecimiento de las prácticas de control.

La elección de Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes del mundo, para encabezar el espectáculo del Super Bowl había sido celebrada. Era un reconocimiento cultural a la diversidad. Sin embargo, la decisión gubernamental de desplegar agentes migratorios durante el evento ha cambiado el foco. Ahora, la atención está en la tensión entre la política de inmigración y la representación artística.

El Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, tiene capacidad para más de 68.000 espectadores. Se espera que el evento congregue a cientos de miles de visitantes internacionales en la zona. El impacto de las medidas de ICE sobre la afluencia y la seguridad del público será seguido de cerca. Medios, autoridades y organizaciones sociales estarán atentos.

Próximos pasos

Aunque la Casa Blanca no ha detallado el número exacto de agentes de ICE que estarán presentes, Lewandowski aseguró que el operativo será “amplio y visible”. El asesor también reiteró que la intención es reforzar la aplicación de la ley migratoria en todos los espacios públicos. Esto incluye eventos de alto perfil como el Super Bowl.

Mientras tanto, la suspensión de la gira de Bad Bunny deja en suspenso la relación del artista con el público estadounidense. Esto, al menos hasta que existan garantías de seguridad para sus seguidores.