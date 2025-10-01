EE.UU. redefine su Ejército: prohibidas barbas, cabello largo y programas de diversidad

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, presentó este martes en la base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, un paquete de directrices destinado a reforzar los estándares físicos y de disciplina en las Fuerzas Armadas de EE.UU. Las medidas incluyen pruebas físicas semestrales. También incluyen revisión de la formación profesional y la eliminación de programas ligados a la diversidad racial, de género y oficinas de equidad e inclusión.

Medidas sobre disciplina y condición física

Hegseth afirmó que las nuevas normas serán aplicables a todos los militares, desde soldados rasos hasta generales. También incluyen mediciones físicas obligatorias dos veces al año.

El funcionario criticó la presencia de personal con sobrepeso y barbas, afirmando que es “inaceptable ver a generales y almirantes con sobrepeso en los pasillos del Pentágono”. Además, señaló que la era de un liderazgo “políticamente correcto y excesivamente sensible” ha terminado.

Además, anunció la prohibición de barbas, cabellos largos y expresiones individuales, y la revisión completa de la formación militar profesional. Hegseth aseguró que los estándares serán “altos y neutrales”.

Participación femenina y combate físico

El secretario subrayó que no busca impedir la participación femenina en el Ejército. Sin embargo, las mujeres que ocupen puestos de combate deberán cumplir los mismos estándares físicos que los hombres.

Quienes no estén dispuestos a cumplir con estas normas deberán considerar abandonar la institución, según indicó Hegseth. Esto refuerza la idea de uniformidad y exigencia en todos los niveles.

Cambios en programas de diversidad y cultura militar

Las medidas incluyen la eliminación de programas y conmemoraciones relacionados con la identidad racial o sexual. También contemplan la supresión de las oficinas de diversidad, equidad e inclusión. Hegseth declaró: “No más hombres con vestidos, no más culto al cambio climático, no más delirios de género”.

El secretario de Defensa, veterano del Ejército de Tierra y conocido por su rechazo a la “ideología liberal” en la cultura militar, también ha destituido a varios generales desde su llegada al cargo. Además, anunció la reducción del número de altos mandos de cuatro estrellas en al menos un 20%.

Contexto político y militar de EE.UU.

Estas directrices se enmarcan en la reestructuración impulsada por la administración de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca, que también incluye:

Prohibición de militares transgénero .

. Eliminación de programas de diversidad .

. Reincorporación de personal expulsado por negarse a vacunarse contra la COVID-19 con efecto retroactivo.

Las medidas reflejan un enfoque centrado en disciplina estricta, homogeneidad y rendimiento físico, con el objetivo declarado de restaurar lo que Hegseth califica como “el más alto estándar masculino” en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.