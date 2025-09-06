Donald Trump lanza dura advertencia a países que retengan injustamente a ciudadanos estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza al país a imponer sanciones a naciones que realicen detenciones injustas de ciudadanos estadounidenses. La medida crea una lista de “estado patrocinador de una detención injusta”, similar a la existente para los patrocinadores del terrorismo.

“Estados Unidos debe redoblar los esfuerzos para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la detención injusta en el extranjero. El Gobierno de los Estados Unidos se compromete a utilizar todas las herramientas disponibles para frenar esta táctica coercitiva utilizada por adversarios extranjeros y debe exigirles cuentas. Ningún estadounidense debe temer ser tomado como un peón político por estados delincuentes“, señala la norma aprobada este viernes.

Estados Unidos endurece su política contra detenciones injustas

El secretario de Estado tendrá la responsabilidad de designar a los países que practiquen estas detenciones o mantengan retenidos a estadounidenses de manera ilícita. El criterio para definir un arresto injusto se basará en la Ley Levinson, un marco legal utilizado previamente en estos casos.

La inclusión en esta lista puede activar sanciones económicas, restricciones de entrada de nacionales a Estados Unidos, suspensión de ayudas, limitación de exportaciones y advertencias de viaje para ciudadanos norteamericanos.

Donald Trump defiende liderazgo frente a estados hostiles

“Las detenciones injustas son una afrenta al estado de derecho y tienen como objetivo socavar nuestro liderazgo en el escenario mundial. Estados Unidos no tolerará estos ataques a nuestra soberanía ni a los ciudadanos estadounidenses“, enfatiza el texto oficial.

La Casa Blanca destacó que desde el inicio de la segunda legislatura de Donald Trump, han regresado 72 estadounidenses detenidos en el extranjero. Además, criticó al expresidente Joe Biden al señalar que bajo su administración hubo un saldo de 24 ciudadanos capturados más que liberados