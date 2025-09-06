COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Global

Donald Trump lanza dura advertencia a países que retengan injustamente a ciudadanos estadounidenses

"Las detenciones injustas son una afrenta al estado de derecho y tienen como objetivo socavar nuestro liderazgo en el escenario mundial", señala la orden ejecutiva.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Donald Trump lanza dura advertencia a países
Trump promete “cero tolerancia” contra gobiernos que utilicen detenciones ilícitas. Foto: @realDonaldTrump.
Donald Trump lanza dura advertencia a países
Trump promete “cero tolerancia” contra gobiernos que utilicen detenciones ilícitas. Foto: @realDonaldTrump.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza al país a imponer sanciones a naciones que realicen detenciones injustas de ciudadanos estadounidenses. La medida crea una lista de “estado patrocinador de una detención injusta”, similar a la existente para los patrocinadores del terrorismo.

Estados Unidos debe redoblar los esfuerzos para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la detención injusta en el extranjero. El Gobierno de los Estados Unidos se compromete a utilizar todas las herramientas disponibles para frenar esta táctica coercitiva utilizada por adversarios extranjeros y debe exigirles cuentas. Ningún estadounidense debe temer ser tomado como un peón político por estados delincuentes“, señala la norma aprobada este viernes.

Estados Unidos endurece su política contra detenciones injustas

El secretario de Estado tendrá la responsabilidad de designar a los países que practiquen estas detenciones o mantengan retenidos a estadounidenses de manera ilícita. El criterio para definir un arresto injusto se basará en la Ley Levinson, un marco legal utilizado previamente en estos casos.

La inclusión en esta lista puede activar sanciones económicas, restricciones de entrada de nacionales a Estados Unidos, suspensión de ayudas, limitación de exportaciones y advertencias de viaje para ciudadanos norteamericanos.

Donald Trump defiende liderazgo frente a estados hostiles

Las detenciones injustas son una afrenta al estado de derecho y tienen como objetivo socavar nuestro liderazgo en el escenario mundial. Estados Unidos no tolerará estos ataques a nuestra soberanía ni a los ciudadanos estadounidenses“, enfatiza el texto oficial.

La Casa Blanca destacó que desde el inicio de la segunda legislatura de Donald Trump, han regresado 72 estadounidenses detenidos en el extranjero. Además, criticó al expresidente Joe Biden al señalar que bajo su administración hubo un saldo de 24 ciudadanos capturados más que liberados

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO