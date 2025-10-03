Donald Trump amenaza a Hamás con desatar el “infierno” si no acepta el plan de paz antes del domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio un ultimátum al Movimiento de Resistencia Islámica Hamás para que acepte su nuevo acuerdo de paz.

El mandatario dio como plazo las 18h00 hora de Washington del domingo, bajo la amenaza de que si no acepta se desatará “un infierno como nunca antes se ha visto”.

Donald Trump lanza “última oportunidad”

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto y hasta este viernes no había puesto un calendario concreto, advirtió que es la “última oportunidad”. “Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra”, sentenció en un mensaje publicado en su red Truth Social.

El presidente afirmó que como “represalia” por los atentados del 7 de octubre de 2023 Hamás ya ha perdido a 25.000 miembros. Añadió que “la mayoría” de los que aún quedan con vida, “están rodeados y atrapados militarmente”. “A la espera de que diga la palabra ‘adelante’ para que sus vidas se extingan rápidamente”, añadió.

En este sentido, señaló que la propuesta que está ahora sobre la mesa permite a los miembros de Hamás “seguir con vida” y reclamó la entrega inmediata de todos los rehenes, “incluidos los cuerpos de los que están muertos”.

Pidió que la evacuación de la ciudad de Gaza

Trump se dirigió también a los “palestinos inocentes” para que “abandonen inmediatamente la zona” –en aparente alusión a la ciudad de Gaza– y se vayan a “partes más seguras” de la Franja, en línea con los avisos lanzados desde hace varias semanas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Hamás no ha dado todavía una respuesta al plan de Trump. Sin embargo, uno de sus dirigentes, Mohamed Nazzal, aseguró el jueves a la cadena Al Yazira que preveían anunciar “muy pronto” la postura. También señaló que el grupo “no acepta amenazas, dictados ni presiones”.

Hamás cuestiona el plan de Trump

Nazzal señaló que tiene muchas observaciones sobre el plan “atribuido” al inquilino de la Casa Blanca.

Rechazó que la tregua implique la “renuncia” de los derechos de los palestinos. En ese sentido defendió el derecho de Hamás a emitir sus alegaciones sobre el plan de 20 puntos en un marco de “diálogo y debate”.

El denominado plan “de paz” incluye, entre sus 20 puntos, un órgano de gobierno provisional presidido por Trump en el que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair.

Además, incluye la formación de un órgano de transición de tecnócratas y apolíticos palestinos y extranjeros para gestionar la administración gazatí sin presencia de Hamás; la liberación de todos los rehenes; la entrada de ayuda humanitaria en enclave según el acuerdo del 19 de enero, y la liberación, por parte de Israel, de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023.