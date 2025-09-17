COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Mundo
Insólito

Dictan sentencia para cirujano que se amputó las piernas para cobrar millonario seguro

Neil Hopper, un cirujano de 49 años, fue sentenciado a prisión por fraude en seguros tras autoinducir amputaciones en sus piernas.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

El cirujano vascular Neil Hopper, de 49 años, fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión por dos cargos de fraude por falsa representación, al reclamar más de 466.000 libras esterlinas (aproximadamente 590.000 dólares) a aseguradoras mintiendo sobre el origen de sus amputaciones, que fueron autoinducidas.

Cirujano admitió delitos

Hopper, exconsultor del Royal Cornwall Hospitals NHS Trust, admitió los cargos de fraude junto con tres por posesión de imágenes de pornografía extrema.

El tribunal impuso una orden de prevención de daños sexuales por 10 años y estableció un cronograma para una investigación bajo la Ley de Procedimientos de Crimen de 2002, con el objetivo de recuperar los fondos defraudados.

Las aseguradoras afectadas fueron Aviva y Old Mutual Wealth, que pagaron 235.622 libras (321.534 dólares) y 231.031 libras (315.207 dólares), respectivamente.

Así se provocó las amputaciones

Hopper compró 20 kg de pellets de hielo seco el 14 de abril de 2019, según transacciones de PayPal reveladas en la corte. Tres días después, el 17 de abril, paramédicos lo encontraron con lesiones graves en pies y piernas, lo que llevó a amputaciones por debajo de la rodilla en mayo de ese año.

Hopper afirmó a los médicos y aseguradoras que las lesiones se debieron a sepsis, ocultando su origen autoinducido motivado por un interés sexual en amputaciones, según el fiscal Nicholas Lee.

Cirujano tenía vínculos con red de modificaciones corporales

El caso surgió durante la investigación a Marius Gustavson, sentenciado a cadena perpetua en 2023 por dirigir una red de modificaciones corporales extremas, incluyendo castraciones y amputaciones.

Hopper pagó por acceder al sitio web EunuchMaker, cerrado posteriormente, donde intercambió mensajes con Gustavson. En uno, el cirujano escribió: “He soñado con esto durante 20 años”, y tras las amputaciones: “Se siente genial. ¡Sin pies!”. También enfrentó un cargo por alentar o asistir en daño corporal grave.

Repercusiones profesionales y públicas

Hopper regresó al trabajo seis meses después de las amputaciones, realizando cientos de cirugías. En 2020, ganó el premio “Against All Odds” en los Amplifon Awards for Brave Britons por su supuesta recuperación de sepsis.

En 2023, dio entrevistas a la BBC y al canal S4C, y apareció en programas como ITV’s “This Morning”. Sin embargo, fue suspendido del registro médico tras estallar su escándalo con la ley.

El caso ha generado inquietud entre expacientes de Hopper, quienes cuestionan la integridad de sus tratamientos previos.

