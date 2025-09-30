Derrumbe de escuela en Indonesia deja al menos tres muertos y decenas de desaparecidos

Al menos tres personas murieron y 38 permanecen desaparecidas tras el derrumbe del Colegio Islámico Al Joziny. Esto ocurrió este lunes en Sidoarjo, Java Oriental (Indonesia), cuando más de un centenar de estudiantes se encontraban dentro del edificio durante un rezo. Así lo informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

Primeros reportes de la emergencia

El portavoz de la BNPB, Abdul Muhari, explicó en un comunicado que los equipos de búsqueda y rescate ya trabajan en la zona con el objetivo de localizar a los desaparecidos. Hasta el momento, se ha logrado encontrar con vida a 99 personas que estaban en el interior del colegio en el momento del colapso.

Los familiares de los estudiantes y del personal aún no localizado permanecen en las inmediaciones de la escuela, a la espera de noticias. El derrumbe ha generado escenas de angustia, mientras los rescatistas emplean maquinaria pesada y técnicas de búsqueda manual para remover los escombros.

Condiciones del derrumbe

De acuerdo con el testimonio de uno de los profesores del centro, el siniestro ocurrió cuando trabajadores de la construcción vertían hormigón en la estructura. Esto fue parte de las obras de una planta adicional que estaba en proceso de levantarse sobre el edificio.

La sobrecarga del material habría debilitado la estructura, provocando el desplome repentino cuando los alumnos se encontraban reunidos en oración. Aunque aún no hay un informe técnico oficial, esta hipótesis coincide con declaraciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

Precedentes de colapsos en Indonesia

Los derrumbes de edificios no son hechos aislados en Indonesia. El 2 de septiembre de 2025, tres personas murieron y dos resultaron heridas tras el colapso de una estructura. Este colapso ocurrió durante la llamada a la oración en Java Occidental.

Años atrás, en 2018, unas 75 personas fallecieron en Yakarta tras el desplome de una entreplanta en la Bolsa de Valores. Este caso generó fuertes críticas sobre los controles de seguridad en infraestructuras del país.

Estos antecedentes reflejan que los derrumbes por fallas estructurales y sobrecargas de construcción son recurrentes en la región. Allí se combinan factores como la alta densidad de población, materiales de construcción irregulares y controles insuficientes.

Operativo de búsqueda y situación actual

Las autoridades locales han desplegado equipos de emergencia, incluyendo unidades caninas y voluntarios, para agilizar las labores de rescate en el colegio siniestrado. También se han instalado centros de atención temporal para los familiares de las víctimas, donde se brinda apoyo psicológico y asistencia médica.

El Gobierno provincial ha solicitado reforzar las brigadas de búsqueda ante la magnitud del derrumbe. Mientras tanto, la BNPB coordina con las autoridades municipales y con el Ministerio de Educación para evaluar los daños. Buscan garantizar medidas de seguridad en otras instituciones escolares de la zona.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de las víctimas mortales. Las autoridades indicaron que se dará prioridad a la búsqueda de los desaparecidos antes de proceder con un informe oficial sobre las causas del colapso.