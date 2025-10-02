COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Global

Crucero de Royal Caribbean rescata a más de diez personas en una balsa deteriorada en alta mar

El crucero Enchantment of the Seas de Royal Caribbean rescató a más de diez personas a la deriva en una balsa que se desintegraba en el Caribe.
Un crucero de lujo interrumpe su viaje y salva vidas en el Caribe: así fue el dramático rescate
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Un crucero de la compañía Royal Caribbean, identificado como Enchantment of the Seas, rescató a más de diez personas que se encontraban en una balsa deteriorada. Esto ocurrió la noche del último martes, en aguas internacionales entre México y Cuba. El rescate se realizó tras un desvío de ruta motivado por las tormentas tropicales Imelda y Humberto.

El hallazgo en medio del Caribe

De acuerdo con testigos y reportes de la tripulación, el rescate ocurrió cerca del canal del Yucatán. Uno de los pasajeros, Jeffrey Walker, relató que observó una luz intermitente a la distancia que resultó ser una señal de auxilio. “Al acercarnos, quedó claro que su embarcación estaba cayéndose a pedazos”, comentó.

La tripulación desplegó drones para verificar la situación de la balsa antes de enviar dos botes de rescate. Una vez confirmado el peligro inminente, los equipos del crucero procedieron a recoger a todas las personas. Estas permanecían sobre la estructura que estaba por hundirse.

Dentro del barco, los náufragos recibieron agua potable, atención médica básica y alimentos. Al mismo tiempo, se coordinaba con las autoridades marítimas para su traslado a tierra firme.

Coordinación con autoridades mexicanas

Royal Caribbean informó que trabajó en conjunto con la Guardia Costera de México para concretar la entrega de los rescatados. Esto se realizó cuando la embarcación se aproximó al litoral mexicano.

El episodio no es un hecho aislado. En febrero de 2025, otro crucero de la compañía, el Brilliance of the Seas, rescató a 11 personas a la deriva en el Golfo de México. Asimismo, en marzo de 2024, el Icon of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo en ese momento, auxilió a 14 náufragos. Estos habían permanecido ocho días en alta mar.

Estos antecedentes reflejan la recurrencia de este tipo de emergencias y el papel de las embarcaciones comerciales en labores de rescate.

Normas internacionales de auxilio marítimo

El rescate está enmarcado en el cumplimiento de las regulaciones marítimas internacionales. Estas establecen la obligación de auxiliar a personas en peligro en el mar. Esto debe hacerse siempre que la nave esté en condiciones de hacerlo.

La coincidencia de que el crucero alterara su ruta para esquivar los efectos de los fenómenos climáticos Imelda y Humberto fue determinante. Ese desvío situó al Enchantment of the Seas en la zona precisa donde se hallaba la balsa en condiciones críticas.

De no haberse producido la modificación del itinerario, los ocupantes de la balsa habrían tenido pocas posibilidades de sobrevivir en medio del fuerte oleaje.

Contexto regional y riesgos de las travesías irregulares

Hasta el momento, no se han revelado las identidades ni nacionalidades de las personas rescatadas. Sin embargo, el incidente ha reavivado la discusión sobre los cruces marítimos irregulares en la región. Estas son rutas frecuentemente utilizadas por migrantes que viajan en condiciones precarias hacia Estados Unidos o islas del Caribe.

La travesía por el Caribe occidental, que incluye el canal del Yucatán, es conocida por sus corrientes peligrosas. Además, hay una alta exposición a tormentas tropicales. Esto incrementa la vulnerabilidad de quienes intentan cruzar en balsas improvisadas.

