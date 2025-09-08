COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Medio Oriente

Cinco fallecidos y al menos diez heridos dejó un ataque a tiros en Jerusalén Oriental

El ataque tuvo lugar en la entrada del barrio de Ramot, una zona de mayoría palestina en Jerusalén oriental.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cinco personas murieron y una decena resultaron heridas en un ataque a tiros perpetrado en una parada de autobús en el barrio de Ramot, Jerusalén oriental.
Las autoridades están en alerta ante posibles represalias tras ataque a tiros en Jerusalénn.
Cinco personas murieron y una decena resultaron heridas en un ataque a tiros perpetrado en una parada de autobús en el barrio de Ramot, Jerusalén oriental.
Las autoridades están en alerta ante posibles represalias tras ataque a tiros en Jerusalénn.

José Moreira

Redacción ED.

Cinco personas murieron y una decena resultaron heridas en un ataque a tiros perpetrado en una parada de autobús en Jerusalén oriental. Los servicios de socorro israelíes informaron que el ataque se dio en la parte de la ciudad ocupada y anexionada por Israel. Los causantes fueron dos palestinos a quienes los neutralizó un agente de seguridad y un civil, según la policía.

El servicio de emergencias Magen David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja, confirmó la muerte de cuatro víctimas en el lugar. Se trató de un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30. Posteriormente, una mujer falleció en el hospital Shaare Tzedek de Jerusalén, elevando la cifra de víctimas mortales a cinco. Además, unas diez personas resultaron heridas, siete de ellas en estado grave, según el comunicado oficial.

Los disparos se dieron en Jerusalén Oriental

El ataque tuvo lugar en la entrada del barrio de Ramot, una zona de mayoría palestina en Jerusalén oriental, ocupada por Israel desde 1967 y anexionada en 1980. Según la policía israelí, los dos atacantes dispararon contra una parada de autobús antes de ser abatidos por un agente de seguridad y un civil que respondieron de inmediato.

“Los heridos estaban en el suelo y la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes”, describió Fadi Dekaidek, enfermero de Magen David Adom. El movimiento islamista Hamás, que mantiene un conflicto armado con Israel en la Franja de Gaza, celebró el ataque en un comunicado, calificándolo como una “respuesta natural” a lo que describió como “crímenes de la ocupación y genocidio” contra el pueblo palestino.

Alerta ante posibles represalias tras el ataque

Este incidente se produce en un contexto de tensiones prolongadas en Jerusalén oriental, donde los enfrentamientos entre palestinos e israelíes son recurrentes. Aquello se da debido al estatus disputado de la ciudad, considerada por Israel como su capital unificada y por los palestinos como la capital de su futuro estado. Las autoridades israelíes han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del ataque y determinar las circunstancias que lo motivaron.

Los servicios de emergencia atendieron a los heridos, mientras la ciudad permanece en alerta ante posibles represalias. Este suceso se suma a una serie de ataques violentos en la región, donde la ocupación israelí y los asentamientos en Jerusalén oriental siguen siendo un punto central del conflicto palestino-israelí, generando un ciclo de violencia que afecta a ambas comunidades.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detenido en Luz del Día con revólver durante operativo policial en Santo Domingo

Detenido en Santo Domingo con marihuana y dinero durante operativo policial en la calle Unión Nacional Ecuatoriana

Javier Milei, el presidente que llegó para “destruir a la casta” sufre un duro golpe político

Bolivia busca el milagro ante Brasil en la última fecha eliminatoria

Asesinato de refugiada, en Carolina del Norte, conmociona a Estados Unidos. Donald Trump se pronunció

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detenido en Luz del Día con revólver durante operativo policial en Santo Domingo

Detenido en Santo Domingo con marihuana y dinero durante operativo policial en la calle Unión Nacional Ecuatoriana

Javier Milei, el presidente que llegó para “destruir a la casta” sufre un duro golpe político

Bolivia busca el milagro ante Brasil en la última fecha eliminatoria

Asesinato de refugiada, en Carolina del Norte, conmociona a Estados Unidos. Donald Trump se pronunció

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detenido en Luz del Día con revólver durante operativo policial en Santo Domingo

Detenido en Santo Domingo con marihuana y dinero durante operativo policial en la calle Unión Nacional Ecuatoriana

Javier Milei, el presidente que llegó para “destruir a la casta” sufre un duro golpe político

Bolivia busca el milagro ante Brasil en la última fecha eliminatoria

Asesinato de refugiada, en Carolina del Norte, conmociona a Estados Unidos. Donald Trump se pronunció

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO