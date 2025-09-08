Cinco fallecidos y al menos diez heridos dejó un ataque a tiros en Jerusalén Oriental

Cinco personas murieron y una decena resultaron heridas en un ataque a tiros perpetrado en una parada de autobús en Jerusalén oriental. Los servicios de socorro israelíes informaron que el ataque se dio en la parte de la ciudad ocupada y anexionada por Israel. Los causantes fueron dos palestinos a quienes los neutralizó un agente de seguridad y un civil, según la policía.

El servicio de emergencias Magen David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja, confirmó la muerte de cuatro víctimas en el lugar. Se trató de un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30. Posteriormente, una mujer falleció en el hospital Shaare Tzedek de Jerusalén, elevando la cifra de víctimas mortales a cinco. Además, unas diez personas resultaron heridas, siete de ellas en estado grave, según el comunicado oficial.

Los disparos se dieron en Jerusalén Oriental

El ataque tuvo lugar en la entrada del barrio de Ramot, una zona de mayoría palestina en Jerusalén oriental, ocupada por Israel desde 1967 y anexionada en 1980. Según la policía israelí, los dos atacantes dispararon contra una parada de autobús antes de ser abatidos por un agente de seguridad y un civil que respondieron de inmediato.

“Los heridos estaban en el suelo y la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes”, describió Fadi Dekaidek, enfermero de Magen David Adom. El movimiento islamista Hamás, que mantiene un conflicto armado con Israel en la Franja de Gaza, celebró el ataque en un comunicado, calificándolo como una “respuesta natural” a lo que describió como “crímenes de la ocupación y genocidio” contra el pueblo palestino.

Alerta ante posibles represalias tras el ataque

Este incidente se produce en un contexto de tensiones prolongadas en Jerusalén oriental, donde los enfrentamientos entre palestinos e israelíes son recurrentes. Aquello se da debido al estatus disputado de la ciudad, considerada por Israel como su capital unificada y por los palestinos como la capital de su futuro estado. Las autoridades israelíes han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del ataque y determinar las circunstancias que lo motivaron.

Los servicios de emergencia atendieron a los heridos, mientras la ciudad permanece en alerta ante posibles represalias. Este suceso se suma a una serie de ataques violentos en la región, donde la ocupación israelí y los asentamientos en Jerusalén oriental siguen siendo un punto central del conflicto palestino-israelí, generando un ciclo de violencia que afecta a ambas comunidades.