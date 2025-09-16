Camión de refrescos cae en socavón; autoridades evacúan a 27 personas en Iztapalapa

Un camión repartidor de refrescos de la marca ‘Jarritos’ cayó parcialmente en un socavón la mañana del sábado 14 de septiembre en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, sin que se reportaran personas heridas. El hundimiento fue seguido por lluvias intensas que agravaron la situación. Esto obligó a la evacuación de 27 personas de ocho viviendas por riesgo estructural.

Hundimiento del vehículo activó la alarma vecinal

La emergencia se inició el sábado cuando la parte trasera de un camión que distribuía refrescos se hundió en una depresión del asfalto provocada por la erosión del subsuelo. El vehículo quedó atascado en la vía pública. Esto generó preocupación entre los residentes y tráfico en la zona.

De inmediato, los servicios de emergencia y autoridades de la Alcaldía de Iztapalapa acudieron al lugar para asegurar la zona. El camión fue retirado sin incidentes utilizando una grúa y una excavadora la mañana del domingo 15 de septiembre, según confirmaron fuentes oficiales.

Lluvias agravan el socavón y obligan evacuación

El mismo domingo, horas después del retiro del vehículo, lluvias intensas provocaron un aumento en la profundidad y extensión del socavón, afectando directamente a las viviendas colindantes. Como medida de prevención, la Alcaldía de Iztapalapa evacuó a 27 personas, pertenecientes a 8 familias que residían en las inmediaciones del área afectada.

De las personas evacuadas, 20 fueron reubicadas en el Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, junto con tres mascotas. Las siete personas restantes optaron por trasladarse a casas de familiares, detallaron las autoridades locales.

Evaluación de daños y seguimiento institucional

Hasta el momento, no se han reportado lesiones ni colapsos estructurales. Las viviendas cercanas serán evaluadas por personal técnico especializado para verificar su integridad y definir si es seguro el retorno de las familias afectadas.

El área fue acordonada y permanece bajo supervisión de Protección Civil y Obras Públicas. Estos organismos también iniciaron labores de relleno, revisión hidráulica y estudio del subsuelo para evitar futuros colapsos. Se estima que los trabajos de reparación podrían extenderse por varios días.

La Alcaldía de Iztapalapa ha exhortado a la ciudadanía a reportar anomalías similares en calles o banquetas. Esto es especialmente importante durante la temporada de lluvias, cuando el riesgo de socavones y hundimientos aumenta por el arrastre de materiales bajo el pavimento.

Socavones en zonas vulnerables de CDMX

Los socavones son hundimientos abruptos en la superficie terrestre que ocurren por la erosión subterránea del suelo. Usualmente se vinculan a fallas hidráulicas, lluvias intensas o fugas de agua. Iztapalapa es una de las alcaldías más propensas a este fenómeno debido a su histórico desgaste del subsuelo, gran parte del cual es lacustre y blando.

De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en los últimos años se han registrado más de 60 eventos similares en la demarcación. Las autoridades trabajan en la modernización de redes hidráulicas y en el monitoreo satelital del terreno. Aunque aún persisten puntos críticos.

El hundimiento en la colonia Renovación se suma a otros eventos similares ocurridos en 2024 y 2025. Esto subraya la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante lluvias y saturación del suelo.