Bolsonaro presenta una “mejoría parcial” de su estado de salud tras ser ingresado por un problema renal

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro experimenta una mejoría parcial en su estado de salud tras haber sido hospitalizado de urgencia el lunes en un centro médico de la capital brasileña, debido a un cuadro clínico de vómitos, mareos, baja presión arterial y presíncope, según el parte médico emitido este miércoles. El exmandatario se encuentra en observación y continúa siendo sometido a pruebas diagnósticas.

Condición médica y evolución

El informe médico indica que Bolsonaro fue ingresado con signos de deshidratación, frecuencia cardíaca elevada y presión arterial baja. Las pruebas iniciales revelaron anemia persistente y función renal alterada, con niveles elevados de creatinina, lo que motivó una atención clínica intensiva.

“Ha habido una mejoría parcial tras la hidratación y el tratamiento farmacológico”, señala el parte oficial del centro médico.

También se le practicó una resonancia magnética craneal para investigar los mareos recurrentes, cuyos resultados no evidenciaron alteraciones agudas. Aunque su evolución es favorable, el equipo médico indicó que Bolsonaro permanecerá en el hospital mientras continúan los exámenes clínicos y la monitorización de sus parámetros vitales.

Antecedentes médicos recurrentes

Las visitas hospitalarias del expresidente han sido frecuentes desde el apuñalamiento sufrido en 2018 durante su campaña presidencial. Muchas de sus hospitalizaciones posteriores se han relacionado con complicaciones intestinales, obstrucciones y secuelas del ataque.

Además de los problemas gastrointestinales, Bolsonaro ha reportado en los últimos años episodios de debilidad, infecciones cutáneas y condiciones relacionadas con el agotamiento físico.

El pasado domingo, el exmandatario acudió a una consulta por lesiones dermatológicas, aunque no se detallaron públicamente sus causas ni gravedad.

Situación judicial de Jair Bolsonaro

El cuadro de salud de Bolsonaro se da en paralelo a un complejo proceso judicial que enfrenta por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado de enero de 2023, cuando seguidores suyos asaltaron instituciones del Estado en Brasilia.

Recientemente, el Tribunal Superior condenó a varios implicados directos en esos hechos, y Bolsonaro fue sentenciado a más de 27 años de prisión por cargos relacionados, aunque todavía permanece bajo arresto domiciliario en calidad de medida preventiva, mientras avanzan las investigaciones en su contra por entorpecimiento judicial.

Reacciones y atención pública

El estado de salud del exmandatario ha generado atención en medios nacionales e internacionales, en un contexto político altamente polarizado. Aunque Bolsonaro no ha ofrecido declaraciones públicas recientes, su equipo legal ha mantenido comunicación con la prensa, solicitando respeto a la privacidad del exgobernante durante el proceso de recuperación.

Las autoridades médicas informaron que se emitirán nuevos partes conforme se obtengan resultados adicionales y evaluaciones clínicas.