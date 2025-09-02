Nuevo terremoto en Afganistán en medio de las labores de rescate; la cifra de muertos asciende a más de 1.400

El balance de víctimas mortales a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter registrado a última hora del domingo en el este de Afganistán ascendió a más de 1.400 muertos. Así lo confirmó este martes las autoridades instauradas por el talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

El viceministro de Información y portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid, indicó en su cuenta en la red social X que hasta la fecha se han confirmado 1.411 muertos y 3.124 heridos. Al tiempo que cifró en más de 5.400 el número de viviendas destruidas a causa del sismo, que afectó principalmente a la provincia de Kunar.

Rescate de víctimas del terremoto en Afganistán

En este sentido, el viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, resaltó que “las operaciones de rescate siguen en marcha en las zonas afectadas”, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas siga aumentando en las próximas horas.

“Decenas de comandos han sido trasladadas a las zonas donde los aviones no podían aterrizar para colaborar en las labores para sacar de entre los escombros a los heridos y llevarlos a lugares adecuados”, manifestó en su cuenta en X, donde confirmó que se levantó un campamento en Kunar para “organizar la ayuda de emergencia”.

Fitrat señaló además que las autoridades afganas han levantado otros dos centros para gestionar el traslado de heridos y los entierros de los “mártires”. Además, confirmó que parte de la ayuda prometida por diversos países para apoyar las labores de búsqueda y rescate están ya recibidas por Kabul, sin más detalles al respecto.

La Media Luna Roja de Afganistán había subrayado previamente que el “devastador” seísmo “ha causado graves pérdidas humanas y financieras en los distritos de Nurgal, Saukay, Uatapur y Manugai, en Kunar, así como en partes de las provincias de Laghman y Nangarhar”. “Muchas personas están atrapadas bajo los escombros de viviendas destruidas, con los esfuerzos de rescate en marcha”, recalcó.

Otro sismo este martes

Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 en la escala abierta de Richter sacudió este martes la zona afectada por el seísmo registrado el domingo en el este de Afganistán.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó a través de un comunicado que el epicentro está situado a unos 35 kilómetros al este de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, mientras que el hipocentro está ubicado a unos diez kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya informaciones sobre nuevas víctimas o daños materiales.

El terremoto registrado a última hora del domingo, que también tuvo su epicentro cerca de Jalalabad, deja hasta la fecha 1.411 muertos y 3.124 heridos. Así lo indicó el viceministro de Información y portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid.