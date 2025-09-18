Aumentan a 19 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México

El pasado miércoles 10 de septiembre, un camión cisterna con 49.500 litros de gas LP volcó y explotó bajo el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Tras una semana, la cifra de víctimas mortales se elevó a 19, según informó la Secretaría de Salud de la capital.

Así fue la tragedia de Ciudad de México

La volcadura ocurrió en la intersección de la Calzada Ignacio Zaragoza con el Puente de la Concordia, una zona de alta densidad poblacional con cerca de 1.8 millones de habitantes en Iztapalapa. La explosión generó una onda expansiva que dañó 28 vehículos y estructuras cercanas, con llamas que alcanzaron hasta 30 metros de altura.

Inicialmente, el balance reportó cuatro muertos y 90 heridos, pero ha escalado progresivamente hasta las 19 fallecidas confirmadas hoy.

Entre las víctimas se encuentra el conductor del camión, un hombre de 34 años que pereció en estado crítico. Otras fallecidas incluyen a Alicia Matías Teodoro, quien protegió a su nieta de dos años durante el incendio, sufriendo quemaduras en más del 90% de su cuerpo.

La Secretaría de Salud detalló que de los 65 heridos restantes, 32 permanecen hospitalizados, con lesiones principalmente por quemaduras de segundo y tercer grado.

Investigaciones preliminares

La fiscal general de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, indicó que las primeras indagatorias apuntan a exceso de velocidad como posible causa de la volcadura, descartando baches en el asfalto.

La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación para analizar el casquete de la pipa, que se rompió al impactar un objeto sólido, liberando el gas que se expandió y detonó por una chispa.

El incidente movilizó a elementos de la Secretaría de Protección Civil, el Ejército y la Guardia Nacional para contener las llamas y evacuar la zona.

Medidas de prevención y respuesta en México

En respuesta, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México anunció mesas de trabajo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) federal para regular el paso y trayectos de vehículos que transportan gas LP. Estas acciones buscan fortalecer inspecciones y rutas seguras en áreas urbanas densas.

La empresa propietaria, Transportadora Silza, informó que cuenta con al menos tres pólizas de seguro para cubrir consecuencias. Sin embargo, reportes iniciales señalaron que una póliza había vencido en junio pasado, lo que podría complicar indemnizaciones. La compañía expresó solidaridad con las familias y colabora en las investigaciones.

Este accidente resalta vulnerabilidades en el transporte de hidrocarburos en México. En 2024 se registraron más de 50 incidentes similares según datos de la ASEA, afectando principalmente zonas metropolitanas.