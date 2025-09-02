COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Migrantes

¡Atención inmigrantes! Así cambiará el examen para ser ciudadano de EE. UU. con Donald Trump

Según Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), también se avecinan cambios estrictos en el sistema de visas.
¡Atención inmigrantes! Así cambiará el examen para ser ciudadano de EE. UU. con Donald Trump
La administración del presidente Donald Trump prepara una reestructuración del examen para obtener la ciudadanía estadounidense.
¡Atención inmigrantes! Así cambiará el examen para ser ciudadano de EE. UU. con Donald Trump
La administración del presidente Donald Trump prepara una reestructuración del examen para obtener la ciudadanía estadounidense.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció que la administración del presidente Donald Trump prepara una reestructuración del examen para obtener la ciudadanía estadounidense. El objetivo es que los inmigrantes deban esforzarse más para aprobar la prueba y demostrar su verdadera voluntad de integrarse a la sociedad estadounidense. Según Edlow, el examen actual resulta demasiado sencillo debido a que es fácil memorizar las respuestas sin un conocimiento real.

El funcionario, instalado nuevamente en Washington, expresó que el país está abierto a recibir a extranjeros dispuestos a emigrar y aportar beneficios sociales. Sin embargo, dejó claro que los aspirantes deben comprometerse con los principios fundacionales de Estados Unidos, mostrando un amor genuino por la nación. En entrevista con The New York Times, Edlow adelantó que también se avecinan cambios estrictos en el sistema de visas, especialmente para trabajadores extranjeros calificados. Se buscará que el proceso sea más riguroso y enfocado en perfiles con conocimientos específicos.

Cambios en el examen de ciudadanía y en el sistema de visas

El examen para obtener la ciudadanía estadounidense podría endurecerse, ya que actualmente, señaló Edlow, “el examen no es muy difícil; es muy fácil memorizar las respuestas.” El jefe del USCIS recordó que bajo la primera administración Trump se había ampliado el número de preguntas, pero que durante el mandato de Joe Biden se volvió a la versión anterior, facilitando la naturalización de muchos inmigrantes. Esta medida representaría un cambio para aumentar la exigencia y el filtro de los solicitantes.

Además, la administración planea renovar el programa de visas H1-B, orientándolo hacia trabajadores con altos conocimientos en áreas donde el mercado laboral local presenta vacantes no cubiertas. Quienes cumplan con estos criterios recibirán salarios superiores a los habituales. Edlow destacó que este enfoque complementará la economía estadounidense sin reemplazar a los trabajadores locales. La idea subyacente apunta a reforzar la calidad del capital humano inmigrante bajo la política vigente.

Prioridades y enfoque del gobierno de Donald Trump en inmigración

El actual gobierno federal pone énfasis en deportar a inmigrantes que supongan una amenaza o carga social, buscando en su lugar atraer a perfiles más beneficiosos para la nación. Esta línea responde a la intención clara de proteger el mercado laboral estadounidense y fortalecer la integración de nuevos ciudadanos con capacidades valoradas. Joseph Edlow, respaldado por la administración Trump, lidera estos esfuerzos que buscan la “restauración de la integridad” en los procesos migratorios y de naturalización.

