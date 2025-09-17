Ascienden a 17 los fallecidos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México

La Secretaría de Salud capitalina confirmó este martes que 17 personas han fallecido, incluidos dos menores de edad, como consecuencia de la explosión de un camión cisterna cargado con gas, ocurrida el pasado miércoles en el Puente de la Concordia, en el distrito de Iztapalapa. Además, 35 personas permanecen hospitalizadas por quemaduras y lesiones graves.

Según el último informe oficial publicado por la Secretaría de Salud a las 10h00, 31 personas han sido dadas de alta. Mientras tanto, 35 continúan internadas en diferentes hospitales de la ciudad, algunas en estado crítico.

El incidente dejó en total más de 90 personas afectadas, entre víctimas mortales y heridos. Este se ha convertido en uno de los siniestros más graves del año en la capital mexicana.

La explosión se produjo el miércoles 10 de septiembre, cuando un camión cisterna que transportaba gas volcó en plena autopista. Esto generó una deflagración de gran magnitud que afectó a vehículos cercanos y a personas que transitaban por la zona.

El hecho ocurrió en el Puente de la Concordia, en el distrito de Iztapalapa. Según informes periciales, el tanque del camión presentó una ruptura en el casquete posterior, lo que provocó la fuga del gas y su posterior ignición.

Dictámenes periciales: velocidad y falla técnica

La Coordinación General de Servicios Periciales, en un dictamen recogido por el diario Milenio, determinó que el conductor del camión perdió el control al intentar ingresar a una glorieta. Esta maniobra la realizó sin la pericia necesaria.

El informe indica que el conductor circulaba a una velocidad superior al límite permitido en esa vía (40 km/h). Además, no mantuvo el control direccional del vehículo, lo que ocasionó el vuelco y posterior explosión.

El conductor está bajo custodia médica

El conductor del camión cisterna, cuyo estado de salud es crítico, permanece internado y bajo custodia de las autoridades. Sin embargo, aún no ha sido formalmente detenido. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad.

El informe de la Fiscalía, publicado el pasado viernes, concluyó que no existían baches ni daños en el asfalto que pudieran haber provocado directamente el accidente.

Respuesta institucional

Tras el siniestro, unidades de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y Policía acudieron al lugar, ejecutando labores de rescate, evacuación y atención médica inmediata. Además, se habilitó un centro de atención a familiares de las víctimas y afectados.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, junto con autoridades de Salud y Seguridad, ha garantizado el seguimiento médico integral a los heridos. Asimismo, el apoyo legal y psicológico a las familias de los fallecidos está asegurado.

Investigación en curso

El caso continúa siendo investigado como un posible homicidio culposo múltiple, según informaron fuentes del Ministerio Público. La empresa transportista propietaria del camión también ha sido llamada a rendir declaraciones y deberá presentar documentación sobre el mantenimiento y operatividad del vehículo.

Las autoridades no descartan la imposición de sanciones administrativas y penales si se confirma negligencia por parte del conductor o la empresa.