Apple y su nuevo iPhone 17, disponible en tres colores, se vuelven tendencia a nivel mundial

Apple llevó a cabo este martes su evento anual en el campus de Apple Park, donde presentó la nueva línea de teléfonos inteligentes iPhone 17. Entre los modelos se encuentran los modelos iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el innovador iPhone 17 Air. El lanzamiento, conocido como “Awe Dropping”, destacó por introducir un diseño más delgado y mejoras tecnológicas, se informó.

De esta manera se cumplió con la tradición de la compañía de estrenar sus dispositivos insignia en septiembre. El evento atrajo la atención de medios globales y fanáticos de la tecnología. Muchos siguieron la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de Apple. La presentación incluyó los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el nuevo iPhone 17 Air.

iPhone 17 llega con tres versiones

Este último se destaca como el teléfono más delgado de la marca hasta la fecha, con un grosor aproximado de 5.5 milímetros. Además se trata de un diseño que reemplaza al modelo “Plus” de generaciones anteriores. Los nuevos iPhone 17 incorporan los chips A19 y A19 Pro, que prometen un rendimiento superior y mayor eficiencia energética.

Además, todos los modelos contarán con la tecnología ProMotion de 120 Hz, ahora estándar en toda la línea, y un rediseño en los modelos Pro. Esto incluye un marco de aluminio más resistente y un módulo de cámara trasera en forma de barra. El iPhone 17 Air, por su parte, presenta una pantalla de 6.6 pulgadas, el módem C1 de Apple y una cámara trasera de lente único.

Los celulares ya están disponibles para preventa

Además de los teléfonos, Apple anunció actualizaciones para otros dispositivos, como el Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y AirPods Pro 3. Todo esto junto con la próxima versión de su sistema operativo, iOS 26, que incluirá un rediseño visual llamado “Liquid Glass”. Estos productos ya están disponibles para preventa, con entregas previstas para finales de septiembre.

El evento refuerza el liderazgo de Apple en el mercado de tecnología de consumo. Esto en un contexto donde la competencia con marcas como Samsung, que lanzó su Galaxy S25 Edge, intensifica la carrera por la innovación en diseño y funcionalidad. Analistas observan si los nuevos modelos incidirán en un aumento de precios, influenciados por factores como los costos asociados a recientes políticas comerciales.

La presentación de Apple, realizada en el Steve Jobs Theater, reafirma su compromiso con la innovación y el diseño, manteniendo su posición como referente en la industria tecnológica global.