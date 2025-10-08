Al menos 18 muertos tras derrumbe de una colina sobre autobús en Bilaspur, India

Un derrumbe de tierra provocado por intensas lluvias ha causado al menos 18 muertos en Bilaspur, en el estado indio de Himachal Pradesh. Esto ocurrió luego de que un autobús que transportaba a una treintena de pasajeros quedara sepultado bajo los escombros. Las autoridades locales y nacionales han iniciado labores de rescate y han anunciado compensaciones para los afectados.

Tragedia por lluvias intensas en el norte de India

Según informaron medios locales como la cadena india NDTV, el incidente ocurrió ayer, martes 7 de octubre. Fue cuando un autobús de transporte público fue arrastrado por un corrimiento de tierras en una carretera montañosa del distrito de Bilaspur, al norte del país.

El vehículo quedó completamente enterrado bajo los escombros desprendidos de una colina. Esta colina colapsó debido a las fuertes lluvias que azotaban la región desde el lunes. En el momento del derrumbe, se estima que el autobús transportaba a más de 30 personas.

Las labores de rescate, encabezadas por personal de emergencias estatal y equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), lograron recuperar al menos 18 cuerpos sin vida. También rescataron a tres personas con vida hasta el momento.

Autoridades anuncian apoyo a las víctimas

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó su pesar por la tragedia. Lo hizo a través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter). En el mismo anuncio, confirmó la entrega de compensaciones económicas del Fondo de Ayuda Nacional del Primer Ministro:

200.000 rupias (unos 2.243 dólares ) para los familiares de cada fallecido

(unos 2.243 ) para los familiares de cada fallecido 50.000 rupias (alrededor de 558 dólares) para los heridos

Por su parte, el jefe de Gobierno del estado de Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, también compartió sus condolencias y aseguró que se ha ordenado el despliegue total de maquinaria y personal especializado para acelerar las tareas de rescate.

“Se han movilizado todos los recursos posibles para rescatar a las personas atrapadas y dar asistencia a los heridos”, afirmó Sukhu en su publicación.

Región vulnerable a deslizamientos

El estado de Himachal Pradesh, ubicado en el norte de India, es conocido por su geografía montañosa y su susceptibilidad a deslizamientos de tierra, especialmente durante la temporada del monzón, que va de junio a septiembre.

Cada año, las intensas lluvias monzónicas provocan incidentes similares en la región. Estas afectan a comunidades rurales, infraestructuras de transporte y zonas de difícil acceso. En lo que va del año, diversas zonas del estado ya han reportado inundaciones repentinas, caídas de rocas y colapsos de carreteras.

Según datos del Departamento Meteorológico de India, las precipitaciones en Himachal Pradesh han sido superiores al promedio en los últimos días, lo que aumenta el riesgo de nuevos deslizamientos y complicaciones en las tareas de rescate.

Operativos continúan en la zona afectada

Las autoridades locales han declarado que las operaciones de búsqueda y rescate seguirán durante las próximas horas. No se descarta que más personas estén atrapadas entre los escombros.

Equipos de emergencia están utilizando maquinaria pesada, detectores de calor y perros entrenados para localizar a posibles sobrevivientes. También se ha establecido un centro de coordinación de emergencias en Bilaspur. Este servirá para gestionar la respuesta al desastre.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas han comenzado a reunirse en hospitales y puntos de información establecidos por el gobierno, a la espera de noticias sobre sus seres queridos.