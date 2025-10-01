COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Asia

Actualización: el terremoto en Filipinas deja casi 30 muertos y más de 150 heridos en Bisayas Centrales

El gobierno de Filipinas pide a la población mantenerse lejos de zonas costeras
Actualización: el terremoto en Filipinas deja casi 30 muertos y más de 150 heridos en Bisayas Centrales.
Actualización: el terremoto en Filipinas deja casi 30 muertos y más de 150 heridos en Bisayas Centrales.

Las autoridades de Filipinas reportan un aumento en el número de víctimas tras el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió la región de Bisayas Centrales.

Hasta el momento, el balance oficial indica cerca de 30 muertos y 150 heridos. Este devastador sismo generó el colapso de al menos 22 edificios en la zona afectada, aumentando la preocupación por la infraestructura local.

Víctimas confirmadas en Bogo y San Remigio

Las autoridades locales reportaron la muerte de nueve adultos y cuatro menores en la ciudad de Bogo. En San Remigio, cinco personas fallecieron, entre ellas tres miembros de la Guardia Costera y un empleado de Bomberos. Ellos se encontraban en un complejo deportivo cuyo techo colapsó durante un partido de baloncesto.

En este mismo municipio, los equipos de rescate hallaron el cuerpo sin vida de un niño de diez años. El menor quedó atrapado entre los escombros provocados por el terremoto.

Intensidad y epicentro del terremoto en Filipinas

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) confirmó que se trató de un terremoto de intensidad alta, con efectos notables en San Fernando y Cebú. El evento ocurrió a las 22:00 hora local y tuvo un hipocentro de apenas cinco kilómetros de profundidad.

El epicentro del seísmo se registró en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte. Por esa razón, las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de un tsunami y pidieron “estar alerta ante olas de tamaño inusual”.

Alerta de tsunami y evacuaciones preventivas

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse “lejos de la playa y zonas costeras” hasta que la alerta cese. Además, recomendaron a los residentes trasladarse temporalmente a zonas altas para garantizar su seguridad.

En la ciudad de Iloílo, numerosos habitantes evacuaron sus viviendas por temor a derrumbes. Al mismo tiempo, las autoridades evaluaron daños estructurales en distintos puntos del país para determinar la magnitud de la emergencia.

Suspensión de clases en Cebú tras el terremoto

Como medida de precaución, las autoridades de Cebú suspendieron las clases en todos los niveles. El gobierno local señaló que la decisión busca proteger a estudiantes y docentes mientras se verifican los daños ocasionados por el fuerte terremoto.

La emergencia mantiene en alerta a las provincias de Bisayas Centrales, donde equipos de rescate y voluntarios trabajan para atender a las víctimas y asegurar las zonas más afectadas por el devastador sismo.

