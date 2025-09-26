COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Medio Oriente

700.000 palestinos se desplazan al sur de Gaza tras ofensiva israelí

La ofensiva israelí en Ciudad de Gaza ha provocado el desplazamiento de hasta 700.000 palestinos, mientras los ataques aéreos y terrestres continúan en el enclave, según fuentes oficiales.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Ofensiva israelí provoca masivo éxodo de civiles en Ciudad de Gaza.
Ofensiva israelí provoca masivo éxodo de civiles en Ciudad de Gaza.
Ofensiva israelí provoca masivo éxodo de civiles en Ciudad de Gaza.
Ofensiva israelí provoca masivo éxodo de civiles en Ciudad de Gaza.

Yury Cobeña

Redacción ED.

Yury Cobeña

Redacción ED.

Nació en Babahoyo el 7 de agosto de 1990. Licenciada en Periodismo por la Universidad Laica Eloy Al... Ver más

[email protected]

Desde finales de agosto de 2025, unos 700.000 palestinos han huido desde Ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja. Esto ocurre en el marco de una ofensiva terrestre y aérea israelí destinada a erradicar al movimiento islamista Hamás. La operación ha generado destrucción en zonas residenciales y desplazamientos masivos de población civil.

Éxodo masivo y cifras divergentes de palestinos

El ejército israelí informó sobre 700.000 evacuados. Organismos como la OCHA de la ONU estiman que aproximadamente 388.000 palestinos han abandonado la ciudad. De una población cercana a un millón de habitantes antes del conflicto.

Según Effi Defrin, portavoz militar, se han realizado unos 2.000 bombardeos contra objetivos considerados terroristas desde el inicio de la operación. La intensidad de los ataques se ha concentrado en Ciudad de Gaza, incluyendo zonas residenciales y refugios de desplazados internos.

La agencia de defensa civil de Gaza reportó la muerte de 22 personas, incluidas cinco en la ciudad. Un ataque aéreo en el centro de Gaza provocó 11 fallecidos en una vivienda de refugiados.

Ascienden a más de 65.000 los muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Daños y contexto humanitario

Las restricciones al acceso periodístico y la complejidad de las operaciones dificultan verificar independientemente los daños y cifras exactas. Pero la realidad de las imágenes muestra a palestinos excavando entre los escombros del campamento de Al Zawaida, describiendo la zona como totalmente destruida.

La ofensiva forma parte de una estrategia israelí. Esta busca neutralizar a Hamás tras casi dos años de conflictos. Incluye ataques a infraestructura y comercio local, generando graves impactos humanitarios en la Franja.

Repercusiones y seguimiento

Organismos internacionales mantienen la alerta sobre el desplazamiento masivo de civiles, destacando la necesidad de ayuda humanitaria urgente y la coordinación de evacuaciones seguras. El conflicto en Gaza continúa siendo un foco crítico para la seguridad regional y la protección de civiles.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambio climático amenaza el funcionamiento del Canal de Panamá, advierte estudio

Sector floricultor en crisis: El paro nacional genera pérdidas de cuatro millones de dólares en y amenaza las exportaciones

Gigantesco incendio forestal en Cerro Colorado alarma al norte de Guayaquil

De Otavalo a cárceles en crisis: la denuncia de Inredh sobre los 12 arrestados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambio climático amenaza el funcionamiento del Canal de Panamá, advierte estudio

Sector floricultor en crisis: El paro nacional genera pérdidas de cuatro millones de dólares en y amenaza las exportaciones

Gigantesco incendio forestal en Cerro Colorado alarma al norte de Guayaquil

De Otavalo a cárceles en crisis: la denuncia de Inredh sobre los 12 arrestados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambio climático amenaza el funcionamiento del Canal de Panamá, advierte estudio

Sector floricultor en crisis: El paro nacional genera pérdidas de cuatro millones de dólares en y amenaza las exportaciones

Gigantesco incendio forestal en Cerro Colorado alarma al norte de Guayaquil

De Otavalo a cárceles en crisis: la denuncia de Inredh sobre los 12 arrestados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO