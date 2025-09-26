700.000 palestinos se desplazan al sur de Gaza tras ofensiva israelí

Desde finales de agosto de 2025, unos 700.000 palestinos han huido desde Ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja. Esto ocurre en el marco de una ofensiva terrestre y aérea israelí destinada a erradicar al movimiento islamista Hamás. La operación ha generado destrucción en zonas residenciales y desplazamientos masivos de población civil.

Éxodo masivo y cifras divergentes de palestinos

El ejército israelí informó sobre 700.000 evacuados. Organismos como la OCHA de la ONU estiman que aproximadamente 388.000 palestinos han abandonado la ciudad. De una población cercana a un millón de habitantes antes del conflicto.

Según Effi Defrin, portavoz militar, se han realizado unos 2.000 bombardeos contra objetivos considerados terroristas desde el inicio de la operación. La intensidad de los ataques se ha concentrado en Ciudad de Gaza, incluyendo zonas residenciales y refugios de desplazados internos.

La agencia de defensa civil de Gaza reportó la muerte de 22 personas, incluidas cinco en la ciudad. Un ataque aéreo en el centro de Gaza provocó 11 fallecidos en una vivienda de refugiados.

Daños y contexto humanitario

Las restricciones al acceso periodístico y la complejidad de las operaciones dificultan verificar independientemente los daños y cifras exactas. Pero la realidad de las imágenes muestra a palestinos excavando entre los escombros del campamento de Al Zawaida, describiendo la zona como totalmente destruida.

La ofensiva forma parte de una estrategia israelí. Esta busca neutralizar a Hamás tras casi dos años de conflictos. Incluye ataques a infraestructura y comercio local, generando graves impactos humanitarios en la Franja.

Repercusiones y seguimiento

Organismos internacionales mantienen la alerta sobre el desplazamiento masivo de civiles, destacando la necesidad de ayuda humanitaria urgente y la coordinación de evacuaciones seguras. El conflicto en Gaza continúa siendo un foco crítico para la seguridad regional y la protección de civiles.