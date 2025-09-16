14 años de prisión para aristócrata británica y su novio por matar a su bebé

Un juez de Reino Unido sentenció a Constance Marten (38) y Mark Gordon (51) a 14 años de prisión por homicidio por negligencia grave de su bebé, una niña llamada Victoria y nacida en diciembre de 2022.

Según se informó, la menor murió debido a la exposición a frío extremo mientras sus padres huían de los servicios sociales, ya que enfrentaban cargos por negligencia relacionados con sus otros hijos en común.

Ocultaron el nacimiento de la bebé

Marten, nacida en una familia aristocrática británica adinerada, conoció a Gordon, con antecedentes penales, mientras estudiaba teatro.

Al hombre, originario de Birmingham y radicado en Estados Unidos desde los 12 años, lo condenaron en Florida por secuestro y violación en 1989. Con 14 años de edad, recibió una sentencia de 40 años, de los que cumplió 22, y fue deportado en 2007.

En 2017, Gordon fue condenado por agredir a dos agentes femeninas en una unidad de maternidad en Gales, donde Marten dio a luz a su primer hijo bajo identidad falsa.

La pareja tuvo cuatro hijos previos, retirados por los tribunales por riesgos de daño. Mientras que, el 24 de diciembre de 2022, Marten dio a luz a Victoria en secreto en una casa en Haltwhistle, sin asistencia médica.

La huida y las condiciones de vida

Tras el nacimiento, Marten y Gordon iniciaron una huida para evitar los servicios sociales, abandonando su vehículo incendiado cerca de Bolton, noroeste de Inglaterra, el 5 de enero de 2023. Allí, la policía encontró una placenta, desencadenando una búsqueda nacional.

Los ahora sentenciados gastaron cientos de libras en taxis, evitando tarjetas de crédito para no ser rastreados y huir. Incluso, durmieron en una tienda de campaña en los South Downs, sur de Inglaterra, en condiciones invernales gélidas.

La Policía vio brevemente a Victoria en imágenes captadas en cámaras de seguridad en Londres, sin tener más información. Esto, porque la pareja se desconectó de la vida cotidiana, viviendo al aire libre sin protección contra el frío.

Descubrimiento del cuerpo de la bebé

Las autoridades encontraron el cuerpo descompuesto de Victoria el 1 de marzo de 2023 en una bolsa de compras bajo basura, en un cobertizo de jardín en Brighton, terminando la búsqueda de siete semanas. Mientras que sus padres habían sido detenidos dos días antes, negándose a revelar su paradero.

En el primer juicio de 2024, a ambos los condenaron por prevaricación, ocultación del nacimiento y crueldad infantil, pero el jurado no alcanzó veredicto en homicidio por negligencia. El retrial inició el 10 de marzo pasado en el Old Bailey, donde el jurado los declaró culpables el 14 de julio .

La niña murió por hipotermia

El juez Mark Lucraft KC dictaminó que Victoria murió de hipotermia por “estrés por frío significativo”, rechazando las afirmaciones de la pareja de un “accidente terrible”. “Es evidente que durante todo este tiempo ninguno de los dos pensó mucho en el cuidado o el amor por su bebé”, dijo.

Además, durante la audiencia, el juez reprendió a la pareja por pasar notas en el banquillo, considerándolo falta de respeto.

Por su parte, la defensa de Marten, por Tom Godfrey, mencionó su “dolor incalculable”. Gordon, representándose a sí mismo en el retrial, expresó arrepentimiento.

Cabe destacar que Gordon recibirá cuatro años adicionales en licencia extendida.