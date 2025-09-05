Manta debe devolver 5,2 millones de dólares por proyecto de desaladoras no ejecutado

El Municipio de Manta deberá devolver los 5,2 millones de dólares que recibió para la ejecución de dos plantas desaladoras para dar agua potable a la zona rural de Manta.

La zona rural de Manta, como la parroquia Santa Marianita y San Lorenzo, por ejemplo, no reciben agua potable por tubería; se abastecen mediante tanqueros. Ahora la responsabilidad de este proyecto la tiene el Comité de Reconstrucción para Manabí que fue creado para las obras luego del terremoto del 2016.

José Ángel Dueñas, gerente del organismo, dijo que hace una semana la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, aceptó la suscripción del contrato de cesión de competencias concurrentes. Una “cesión de competencias concurrentes” se refiere a la transferencia, temporal o definitiva, de la gestión de una competencia que varios niveles de gobierno comparten, mediante un convenio o acto normativo.

Dueñas manifestó que a más tardar la próxima semana deberá estar suscrito el convenio marco y luego se solicitará a la Secretaría Nacional de Planificación que dé el dictamen de prioridad para el próximo mes iniciar la etapa contractual para esta obra que beneficiará a la zona rural de Manta.

Dueñas subrayó que el comité no solo ejecuta obras de reconstrucción. También tiene el eje de reactivación productiva y el agua es un dinamo de la economía, especialmente para estas zonas que son turísticas.

Planta Manta también fracasó

Manta contó con un proyecto macro denominado Planta Manta, que iba a ser financiado con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Sin embargo, por no lograr adjudicar el proyecto en los plazos establecidos el banco cerró esta línea de crédito y el proyecto se declaró desierto.

Ahora la ejecución del proyecto de las dos desaladoras para la zona rural de Manta se hará con fondos de la Ley de Solidaridad. Son dos fuentes de financiación distintas.

Dueñas confirmó que los 5,2 millones que se transfirieron al municipio pertenecen una parte al BEI y debe ser devuelto al multilateral. “La dirección distrital de Manabí, que es quien lleva los documentos subsidiarios, está elaborando los documentos de cierre y liquidación. Esos 5,2 millones deberá devolverlos al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)”, detalló.

Un mes para devolver los recursos

Sobre el plazo para que el Municipio de Manta devuelva estos 5,2 millones, dijo que esto deberá establecerlo la dirección distrital de Manabí. “Yo creo que no debe tardar más de un mes para que sea devuelto, porque el BEI está solicitando la devolución de recursos y paralelamente como parte del convenio de crédito se está iniciando la auditoría de cierre en el tema financiero”, subrayó.

Diana Flores, concejal de Manta, confirmó que los 5,2 millones de dólares sí ingresaron al municipio. “Supe que el gobierno ha solicitado la devolución o transferencia de estos recursos y nos preocupa, por los problemas económicos del cabildo; espero que los recursos estén en las arcas municipales, aunque estamos impagos con los obreros”, refirió.

Detalles del proyecto de las plantas desaladoras

El costo para las dos plantas desaladoras se mantiene en más de 5 millones de dólares; la ubicación también en La Tiñosa. Las plantas potabilizarán 5.400 metros cúbicos diarios y beneficiarán a 30 mil habitantes aproximadamente, de la zona rural y una parte del sur de Manta. La construcción tomará alrededor de nueve a once meses.

Una vez concluidas las plantas se suscribirá un acta de transferencia de obra pública. Es decir que será el municipio quien maneje, dé funcionamiento y cobre por la distribución del agua.

La Marea buscó una versión de parte de la alcaldesa de Manta, pero hasta el cierre de edición no se obtuvo una respuesta.