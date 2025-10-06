Insalubridad en la Terminal Terrestre de Manta: Ciudadanos indignados por baños sin agua y llenos de excrementos

El caos y la insalubridad reinan en los baños públicos de la Terminal Terrestre Luis Valdivieso Morán, en Manta. Los viajeros llegan en busca de descanso y se encuentran con inodoros sin agua, rebosantes de heces fecales, papeles higiénicos desbordando tachos y un olor nauseabundo que impregna el aire.

Esta situación ha desatado el malestar de usuarios diarios, como Valeri Moreira, una viajera que regresó a la ciudad tras meses de ausencia. Moreira describió la escena con horror: “Recién hoy me encontré con esto. No había venido antes, pero es inaceptable. En los inodoros no hay agua, y la poca que sale en los grifos apenas sirve para medio lavarse las manos. ¿Cómo se supone que usemos esto?”. Moreira señaló que incluso con el flujo intermitente actual, los sanitarios están en condiciones deplorables. “Tienes que entrar y salir corriendo; es un riesgo para la salud”, agregó, mientras limpiaba sus manos con gel antibacterial improvisado.

Usuarios hacen un llamado a la administración

Esperanza de los Ángeles, otra ciudadana, no se contuvo y reclamó directamente a un empleado que barría los pasillos. “Le dije que esto es una vergüenza, pero me respondió que no tenía nada que ver, que no es su responsabilidad”, relató. Frustrada, hizo un llamado público al director de la terminal: “Los baños son la carta de presentación de la ciudad. Si no pueden mantenerlos limpios, ¿qué imagen damos a los turistas y viajeros? Esto refleja negligencia total”. De los Ángeles, originaria de Santo Domingo y en tránsito hacia Guayaquil, enfatizó que el problema persiste desde hace semanas, afectando especialmente a familias con niños y personas mayores.

Empresa de Movilidad está intervenida por la Policía Nacional

Esta denuncia llega cuando la Terminal Terrestre, administrada por la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta (EMM) está intervenida por la Policía Nacional desde el 10 de julio de 2025. La medida, anunciada por el ministro del Interior, John Reimberg, responde a investigaciones por infiltración criminal en la entidad, vinculada a la recaptura del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, el 25 de junio en una vivienda ligada a un funcionario de la agencia.

La EMM fue creada en 2021 con un presupuesto de 9,7 millones de dólares en 2025.

La Policía Nacional asumió el control total de la Agencia Municipal de Tránsito, incluyendo la terminal, para “subsanar omisiones y combatir la economía criminal”, como declaró Reimberg. Sin embargo, esta supervisión no ha mejorado el mantenimiento básico, aseguró Luis Rivas, otro ciudadano que a diario usa la terminal. Este medio intentó obtener una versión de la administración —ahora bajo mando policial— pero aún se espera una confirmación.

La terminal fue inaugurada en 2017 con 22 millones de inversión. Entre los usuarios también hay choferes y vendedores ambulantes. Por la terminal terrestre de Manta se movilizan alrededor de 60.000 pasajeros mensuales.