Después de 10 años, Manta y Montecristi finalmente reciben subestación eléctrica con inversión de 2,5 millones

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía y CNEL EP, inició este lunes la construcción de la subestación Urbirrios en Manabí, con una inversión de 2.548.843, para garantizar suministro eléctrico confiable a Montecristi y Manta.

Subestación estratégica para Manabí

La subestación eléctrica Urbirrios busca atender la creciente demanda energética en la región. Con 365 días calendario de ejecución, la obra beneficiará a más de 250 mil familias y a los sectores productivos de los cantones involucrados.

El proyecto incluye obras civiles y electromecánicas con niveles de tensión de 69 kV y 13.8 kV, incorporando tecnología de última generación y altos estándares ambientales. Esta infraestructura permitirá incrementar la capacidad operativa de la red y garantizar mayor confiabilidad del suministro.

La ministra Inés Manzano resaltó que la obra es resultado de la decisión del presidente Daniel Noboa. Según la funcionaria, “solo un gobierno comprometido con su gente puede materializar proyectos necesarios para el desarrollo de la región”.

Impulso al desarrollo residencial y comercial

El gerente general de CNEL EP, Ángel Erazo, explicó que la subestación es estratégica para el crecimiento residencial y comercial de Manabí. Destacó que la inversión genera oportunidades de empleo y atrae a inversionistas que priorizan el acceso a servicios básicos.

Además, la subestación fortalecerá la seguridad energética de la provincia, evitando cortes de luz y mejorando la respuesta ante fallas en la red. La infraestructura también permitirá ampliar la cobertura eléctrica en zonas rurales y urbanas cercanas a los cantones Manta y Montecristi.

El proyecto refleja la planificación del Gobierno de El Nuevo Ecuador para desarrollar infraestructura energética que impulse la economía y el bienestar social, garantizando un servicio eléctrico confiable y estable.

Contexto y relevancia para la provincia

Manabí, una de las provincias más productivas del país, enfrenta desafíos en su sistema eléctrico debido al crecimiento poblacional y la expansión de sectores comerciales e industriales. La subestación Urbirrios busca atender estas necesidades, asegurando energía suficiente para hogares, empresas y servicios públicos.

La ejecución de esta obra representa un paso significativo en la modernización de la red eléctrica provincial y reafirma el compromiso del Gobierno con proyectos estratégicos que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional demuestra que la infraestructura energética es prioritaria para el desarrollo sostenible de Manabí y la consolidación de oportunidades económicas en Manta y Montecristi.