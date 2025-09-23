COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manta
Sociedad

Después de 10 años, Manta y Montecristi finalmente reciben subestación eléctrica con inversión de 2,5 millones

La subestación Urbirrios inicia construcción tras diez años, beneficiando a Montecristi y Manta con energía confiable y desarrollo productivo en Manabí.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Después de 10 años, Manta y Montecristi finalmente reciben subestación eléctrica con inversión de 2,5 millones
La subestación eléctrica Urbirrios busca atender la creciente demanda energética en la región.
Después de 10 años, Manta y Montecristi finalmente reciben subestación eléctrica con inversión de 2,5 millones
La subestación eléctrica Urbirrios busca atender la creciente demanda energética en la región.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía y CNEL EP, inició este lunes la construcción de la subestación Urbirrios en Manabí, con una inversión de 2.548.843, para garantizar suministro eléctrico confiable a Montecristi y Manta.

Subestación estratégica para Manabí

La subestación eléctrica Urbirrios busca atender la creciente demanda energética en la región. Con 365 días calendario de ejecución, la obra beneficiará a más de 250 mil familias y a los sectores productivos de los cantones involucrados.

El proyecto incluye obras civiles y electromecánicas con niveles de tensión de 69 kV y 13.8 kV, incorporando tecnología de última generación y altos estándares ambientales. Esta infraestructura permitirá incrementar la capacidad operativa de la red y garantizar mayor confiabilidad del suministro.

La ministra Inés Manzano resaltó que la obra es resultado de la decisión del presidente Daniel Noboa. Según la funcionaria, “solo un gobierno comprometido con su gente puede materializar proyectos necesarios para el desarrollo de la región”.

Impulso al desarrollo residencial y comercial

El gerente general de CNEL EP, Ángel Erazo, explicó que la subestación es estratégica para el crecimiento residencial y comercial de Manabí. Destacó que la inversión genera oportunidades de empleo y atrae a inversionistas que priorizan el acceso a servicios básicos.

Además, la subestación fortalecerá la seguridad energética de la provincia, evitando cortes de luz y mejorando la respuesta ante fallas en la red. La infraestructura también permitirá ampliar la cobertura eléctrica en zonas rurales y urbanas cercanas a los cantones Manta y Montecristi.

El proyecto refleja la planificación del Gobierno de El Nuevo Ecuador para desarrollar infraestructura energética que impulse la economía y el bienestar social, garantizando un servicio eléctrico confiable y estable.

Contexto y relevancia para la provincia

Manabí, una de las provincias más productivas del país, enfrenta desafíos en su sistema eléctrico debido al crecimiento poblacional y la expansión de sectores comerciales e industriales. La subestación Urbirrios busca atender estas necesidades, asegurando energía suficiente para hogares, empresas y servicios públicos.

La ejecución de esta obra representa un paso significativo en la modernización de la red eléctrica provincial y reafirma el compromiso del Gobierno con proyectos estratégicos que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional demuestra que la infraestructura energética es prioritaria para el desarrollo sostenible de Manabí y la consolidación de oportunidades económicas en Manta y Montecristi.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mantenimiento integral Parque Centenario Guayaquil 2025: Proyectos de mejoras y datos actualizados

Emelec desiste de acción de protección contra sanción de LigaPro por incidentes en Clásico del Astillero

Pinturas El Maestro sortea un automóvil cero kilómetros en Manabí

Patricio Urrutia, entrenador de Delfín SC, dice que se juega una final

Operativos dejan 44 aprehendidos durante protestas por subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mantenimiento integral Parque Centenario Guayaquil 2025: Proyectos de mejoras y datos actualizados

Emelec desiste de acción de protección contra sanción de LigaPro por incidentes en Clásico del Astillero

Pinturas El Maestro sortea un automóvil cero kilómetros en Manabí

Patricio Urrutia, entrenador de Delfín SC, dice que se juega una final

Operativos dejan 44 aprehendidos durante protestas por subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mantenimiento integral Parque Centenario Guayaquil 2025: Proyectos de mejoras y datos actualizados

Emelec desiste de acción de protección contra sanción de LigaPro por incidentes en Clásico del Astillero

Pinturas El Maestro sortea un automóvil cero kilómetros en Manabí

Patricio Urrutia, entrenador de Delfín SC, dice que se juega una final

Operativos dejan 44 aprehendidos durante protestas por subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO