Tres asociaciones de dos cantones de Manabí se benefician con Soluciones de Mecanización Agroproductiva

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) entregó tres Soluciones de Mecanización Agroproductiva (SOMA) a asociaciones agrícolas de Jipijapa y 24 de Mayo, para fortalecer la mecanización del campo y reducir los costos de producción.

Las asociaciones beneficiadas fueron Agrovida y Jóa, del cantón Jipijapa, y El Chial, del cantón 24 de Mayo. Estas organizaciones recibieron tractores agrícolas como parte del programa de mecanización impulsado por el MAGP, con el propósito de modernizar el trabajo en el campo y mejorar la eficiencia productiva.

El director distrital del MAGP en Manabí, Galo Naula, explicó que el uso de estas maquinarias permitirá una preparación de suelos más eficiente, optimizará los procesos desde la siembra hasta la cosecha y contribuirá al incremento de la productividad agrícola. Además, destacó que esta iniciativa fomenta la rentabilidad y el desarrollo rural, ya que las organizaciones campesinas podrán generar empleo y ofrecer servicios a terceros.

Naula señaló que los tractores entregados representan un incentivo gratuito del Gobierno Nacional para los productores agrícolas. Indicó que la visión de Gobierno es fortalecer cada día más la producción nacional. Según explicó, el crecimiento poblacional genera una mayor demanda de alimentos, lo que exige al sector agropecuario incrementar su capacidad de producción.

Incentivo gubernamental para el sector rural

Naula reiteró que el MAGP trabaja junto a los agricultores con el compromiso de impulsar el desarrollo del campo y contribuir a la seguridad alimentaria. Subrayó que el acceso a maquinaria moderna permitirá a los productores reducir costos, mejorar rendimientos y competir en mejores condiciones dentro del mercado nacional.

Luis Chele, presidente de la Asociación Agropecuaria Agrovida, destacó el trabajo que ejecuta el Gobierno señalando que obtener un tractor agrícola representa un beneficio para la organización. Mencionó que al ser productores orgánicos, la mecanización les permitirá alcanzar una mejor producción. Además, llegar a mercados más exigentes y generar mayores recursos en beneficio de sus familias.

Beneficios directos para las asociaciones campesinas

Luz Quimis, presidenta de la Asociación Agropecuaria Jóa, indicó que el uso del tractor en las fincas agrícolas ayudará a ahorrar dinero y mejorar los procesos de cultivo. Explicó que trabajan con variedades de frutales y que, durante mucho tiempo, los subsidios solo beneficiaban a los grandes empresarios. Aseguró que con los incentivos actuales, el Gobierno está dando un giro importante al sector rural, brindando oportunidades que antes no existían.

La dirigente añadió que la mecanización agrícola era una aspiración pendiente entre los pequeños productores, y que la llegada de esta maquinaria representa una oportunidad significativa para avanzar en la modernización del agro.

Requisitos para acceder a las soluciones de mecanización

El MAGP informó que, para acceder a este beneficio, los agricultores deben cumplir con ciertos requisitos técnicos y administrativos. Entre ellos, estar registrados como productores agrícolas o ganaderos, ser pequeños o medianos productores. También deben pertenecer a una asociación o cooperativa, y presentar un plan productivo que justifique la necesidad de la maquinaria.

Asimismo, deberán aprobar una evaluación técnica y administrativa realizada por la Dirección Distrital del MAGP más cercana, que determinará la viabilidad del proyecto y el correcto uso del equipo. Con este proceso, el Ministerio busca garantizar que las Soluciones de Mecanización Agroproductiva lleguen a quienes realmente las necesitan y contribuyan a fortalecer la soberanía alimentaria del país.