Tradición, cultura y turismo se unen en el Festival de los Balseros en el cantón Bolívar, en la provincia de Manabí

El cantón Bolívar vivirá este domingo 5 de octubre una de sus jornadas más significativas con la realización de la vigésima edición del Festival de los Balseros del Carrizal, una celebración que combina historia, tradición y turismo en torno al majestuoso río que atraviesa la localidad.

Desde muy temprano, habitantes y visitantes se concentrarán en el sector de La Palizada, donde a las 10h00 partirán las balsas construidas de manera artesanal.

Estas embarcaciones, adornadas con elementos que representan la identidad manabita y cargadas con productos agrícolas locales, recorrerán alrededor de 10 kilómetros río abajo, hasta llegar al sitio conocido como “Entre los Dos Puentes”, en el barrio San Bartolo, junto al malecón central.

El recorrido desplegará creatividad y esfuerzo comunitario, también un espectáculo visual que atrae turistas de diferentes puntos del país.

Competencia y tradición

De acuerdo con Martha Chávez, especialista en turismo y coordinadora del evento, este año se premiará a las tres mejores balsas, evaluadas según el diseño, la creatividad y la representación cultural. “Es una forma de honrar el esfuerzo de nuestras comunidades y mantener viva esta tradición que nos identifica como bolivarenses”, indicó.

La iniciativa forma parte de la agenda oficial de actividades por los 112 años de cantonización de Bolívar, impulsada por la Alcaldía. La alcaldesa Ledy Laura Muñoz subrayó la importancia del festival como motor cultural y económico. “Invitamos a todos los ecuatorianos a disfrutar de esta experiencia única. A lo largo del río, los visitantes podrán deleitarse con la gastronomía manabita, adquirir artesanías y disfrutar de expresiones artísticas que reflejan el alma de nuestro pueblo”, destacó la autoridad local.

Con este festival, Bolívar reafirma su compromiso con la preservación de su identidad y la promoción del turismo comunitario.

Agenda festiva y gastronómica

El Festival de los Balseros es solo una de las actividades que conforman el calendario festivo del cantón. Como parte de las celebraciones por la cantonización, el próximo viernes se llevará a cabo el Festival del Hornado de Chancho, que reunirá a emprendedores locales en el patio de comidas.

Este encuentro gastronómico ofrecerá la oportunidad de degustar uno de los platos más emblemáticos de la cocina manabita, acompañado de música y actividades culturales. Se espera la participación de cientos de personas que, además de disfrutar del hornado, aportarán al impulso de la economía local.

La combinación de manifestaciones culturales y festivales culinarios refuerza el posicionamiento de Bolívar como un destino atractivo en el turismo cultural y gastronómico de Manabí.

De transporte a patrimonio cultural

Mucho antes de convertirse en tradición festiva, las balsas del Carrizal tuvieron un papel fundamental en la vida cotidiana de los habitantes.

Eran utilizadas para trasladar personas, en especial estudiantes, enfermos y viajeros, así como para el transporte de productos agrícolas e incluso cadáveres, en épocas en que las carreteras aún no existían y el río era la principal vía de comunicación.

Estas travesías se convirtieron en símbolo de solidaridad entre comunidades, generando historias y leyendas que se mantienen vivas en la memoria colectiva. Con el tiempo, la llegada del transporte terrestre redujo el uso de las balsas como medio de movilidad, pero no extinguió su importancia cultural.

El festival rescata ese legado, rindiendo homenaje a los hombres y mujeres que, con esfuerzo y valentía, impulsaron el desarrollo del cantón desde el río.

Impacto económico y turístico

El Festival de los Balseros del Carrizal no solo representa una expresión cultural, sino también una oportunidad para dinamizar la economía local. Comerciantes, artesanos y emprendedores aprovechan la afluencia de visitantes para ofrecer sus productos y servicios.

La municipalidad y los organizadores destacan que este tipo de celebraciones refuerzan el sentido de pertenencia y al mismo tiempo colocan a Bolívar en el mapa turístico del país. “Cada turista que llega se convierte en embajador de nuestras tradiciones”, resaltó Martha Chávez.

Los visitantes, además, pueden recorrer el malecón, conocer la gastronomía manabita y adquirir recuerdos que preservan la esencia de la identidad local.

Vigésima edición: un hito en la historia local

Con 20 ediciones cumplidas desde su inicio en 2002, el festival se consolida como una de las celebraciones más emblemáticas de la provincia de Manabí. En cada edición, el evento ha evolucionado, sumando nuevos atractivos sin perder su esencia.

La vigésima edición constituye un hito que refleja la persistencia de una comunidad comprometida con la preservación de sus raíces y la transmisión de su herencia cultural a las nuevas generaciones.

El legado del festival trasciende lo festivo y se inscribe como un acto de resistencia cultural frente al olvido, fortaleciendo la identidad de Bolívar y su proyección hacia el futuro.

Más que una fiesta anual

El Festival de los Balseros del Carrizal es mucho más que una fiesta anual: es una representación viva de la historia y la cultura de Bolívar.

Con sus balsas artesanales, su gastronomía y su música, la comunidad celebra un pasado lleno de tradición mientras proyecta un futuro de desarrollo turístico y económico.

La edición número veinte reafirma que las aguas del Carrizal no solo arrastran historias, sino también sueños y esperanzas.

Con información de Erika Lucas.