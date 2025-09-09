COMUNIDAD POR USD 1
Sismos en Manabí: tres temblores se registraron en menos de una hora en Puerto López, este martes 9 de septiembre

Movimientos telúricos de varias magnitudes se dieron en Puerto López, Manabí, localidad que ya tuvo sismos este lunes 8 de septiembre.
Sismos en Manabí: tres temblores se registraron en menos de una hora en Puerto López, este martes 9 de septiembre
Cuatro sismos se han registrado en Puerto López en las últimas 24 horas.
Sismos en Manabí: tres temblores se registraron en menos de una hora en Puerto López, este martes 9 de septiembre
Cuatro sismos se han registrado en Puerto López en las últimas 24 horas.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

Tres sismos de diferentes magnitudes se registraron este martes, 9 de septiembre, en el cantón Puerto López de la provincia de Manabí. Los movimientos telúricos se dan un día después de que se reportara otro temblor en esta localidad manabita. La semana pasada otros seísmos causaron alerta en pobladores de esta provincia, altamente sísmica.

El primer temblor de este martes se dio a las 07h33 y tuvo una fuerza de 3,5 grados en la escala de magnitud local, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Superior Politécnica. Este fenómeno natural tuvo una profundidad de 7 kilómetros y estuvo localizado a 33,1 kilómetros de las costas de Puerto López, indica el reporte. En la publicación de redes sociales de este evento no hubo comentarios que indiquen haberlo sentido.

Más sismos en Puerto López

La actividad sísmica continúo unos minutos después cuando a las 07h39 de este martes, un movimiento telúrico de magnitud 3,8 hizo nuevamente temblar la tierra en este cantón costero del sur de Manabí. Este sismo, según el reporte del Geofísico sucedió a 27,6 kilómetros mar adentro de las costas de la localidad y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Usuarios no reportaron haber percibido el hecho en las publicaciones de redes sociales del IG.

Luego, media hora después de este temblor, otro movimiento de la tierra se dio en el mismo cantón manabita. Este seísmo tuvo mayor potencia, pues según el reporte del Geofísico tuvo una magnitud de 4,2 grados en la escala de magnitud local. El mismo estuvo localizado a 26,1 kilómetros de las costas de Puerto López y tuvo una profundidad de 17 kilómetros, resalta el reporte del Instituto. Este, en cambio, fue percibido levemente según indicaron habitantes en redes sociales y grupos de WhatsApp. El pasado 5 de septiembre también se dio uno de 5,5 grados.

Un día antes, otro sismo afectó a este cantón de Manabí cuando un temblor de 3,6 grados se dio a 26,6 kilómetros de sus costas. Este movimiento tuvo una profundidad de 26 kilómetros y se dio a las 16h32, según el reporte del Instituto Geofísico. Este martes 9 de septiembre también hubo un seísmo de 3,6 grados en el cantón Macas, provincia de Morona Santiago.

