COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Servicios

Se registra réplica de magnitud 3.0 tras sismo frente a Puerto López

Un sismo de magnitud 5.5 se registró la tarde del viernes frente a las costas de Puerto López; fue levemente sentido en varias provincias del país.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Fuerte sismo sacude costa de Ecuador: esto se sabe del movimiento frente a Puerto López
Fuerte sismo sacude costa de Ecuador: esto se sabe del movimiento frente a Puerto López
Fuerte sismo sacude costa de Ecuador: esto se sabe del movimiento frente a Puerto López
Fuerte sismo sacude costa de Ecuador: esto se sabe del movimiento frente a Puerto López

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

El viernes 5 de septiembre de 2025, a las 12h42, se registró un sismo de magnitud 5.5 frente a las costas de Puerto López, en la provincia de Manabí. El evento ocurrió a una profundidad de 15.1 kilómetros, a aproximadamente 65 kilómetros mar adentro del cantón manabita. Según información del Instituto Geofísico (IG) y la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGRE), el temblor fue levemente percibido en las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas. Hasta el cierre de este reporte, no se han registrado daños.

Detalles técnicos del evento sísmico

El epicentro del sismo se ubicó en latitud 1.59° S y longitud 81.41° W, con una profundidad superficial que corresponde a eventos típicos asociados a la subducción de la placa Nazca bajo la placa Sudamericana.

El mecanismo focal determinado a través del método de inversión de formas de onda MECAVEL indica que se trató de un movimiento inverso, característico de la interacción tectónica en la zona de subducción frente a las costas del Ecuador.

A continuación, el resumen de eventos registrados:

Hora (TL) Magnitud Ubicación
2025-09-05 12:42:26 5.5 MLv Off Coast of Ecuador
2025-09-05 14:06:38 3.0 MLv Off Coast of Ecuador

Percepción en la población y zonas afectadas

La Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador (SGRE) informó que el movimiento telúrico fue ligeramente sentido por la población, especialmente en zonas costeras de las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas.

Hasta el momento de la emisión del informe técnico, no se han reportado afectaciones a personas ni infraestructuras. Las autoridades mantienen un monitoreo constante ante posibles réplicas, aunque el riesgo de eventos mayores no ha sido elevado tras este temblor.

El Instituto Geofísico continuará con el análisis del evento y ha recomendado mantener medidas básicas de prevención sísmica, en especial en zonas costeras.

Contexto tectónico del evento

El Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La región costera del país es especialmente vulnerable a eventos asociados a la subducción oceánica, donde es común que se registren sismos de magnitudes moderadas a altas.

El mecanismo inverso registrado sugiere acumulación de tensión en la interfaz de subducción, una característica común en la región. Aunque el evento del viernes no generó alerta de tsunami, se recuerda que sismos de magnitudes superiores en esta zona pueden llegar a tener potencial destructivo si ocurren a menor profundidad o más cerca de la costa.

Este tipo de eventos, aunque frecuentes, permiten actualizar la información geotectónica y mejorar los sistemas de alerta temprana en el país.

Recomendaciones y seguimiento

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma y a seguir únicamente información oficial emitida por el Instituto Geofísico, la Secretaría de Gestión de Riesgos y los centros de monitoreo sísmico del país.

Asimismo, se recomienda tener a la mano un kit de emergencia y conocer los puntos seguros dentro del hogar o lugar de trabajo. La SGRE recuerda la importancia de prepararse para sismos como parte de la cultura de prevención ante desastres naturales.

El Instituto Geofísico continuará monitoreando la actividad sísmica en la zona y actualizará los reportes en caso de nuevos eventos o variaciones significativas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO