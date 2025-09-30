Rocafuerte festejó sus 173 años con un desfile, calles en mal estado y promesas del alcalde

El cantón Rocafuerte celebró este 30 de septiembre sus 173 años de cantonización. El cuarto cantón más antiguo de Manabí recordó la fecha con un desfile cívico y una sesión solemne. En el evento el alcalde Norberto Vélez hizo un balance de gestión, respondió a críticas y planteó varios proyectos para el futuro.

Desfile cívico y ambiente festivo

El día comenzó con salvas y un desfile encabezado por el alcalde Norberto Vélez, los concejales y la gobernadora de Manabí Aurora Valle. A ellos se sumaron las reinas del cantón, bandas estudiantiles, delegaciones educativas, gremiales e institucionales que recorrieron las principales calles bajo la mirada de cientos de ciudadanos.

Los aplausos se multiplicaron cuando desfilaron las banderas y los estudiantes destacados, quienes recibieron muestras de orgullo cívico. Entre los comentarios del público hubo críticas por el estado de las calles, muchas de las cuales están llenas de baches y sin señalización adecuada. Pero en el día prevaleció el reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes que desfilaron. Las bandas musicales con liras, tambores, cornetas y bombos también marcaron el paso de las delegaciones.

Tras el desfile, la jornada continuó con la sesión solemne en el parque central, instalada bajo carpas y con la presencia de autoridades locales, invitados especiales y pobladores.

Palabras del alcalde: identidad y resiliencia

En su discurso, Vélez resaltó el aporte de los hombres y mujeres que construyen Rocafuerte cada día. “A los que hacen la tierra fértil, aquellos artesanos, aquellas mujeres que con el barro, con la madera y con el dulce han hecho de Rocafuerte un cantón grande”, expresó.

El alcalde insistió en que la identidad del cantón va más allá de cifras. “Hoy, Rocafuerte no es simplemente números, ni cifras. Rocafuerte es un pueblo grande, que se siente en el corazón, se siente en el alma, como aquellos hombres y mujeres nobles que nunca se rindieron ante las adversidades”.

Respuesta a críticas y balance de gestión

El alcalde también enfrentó los cuestionamientos sobre su gestión. “Hoy, para aquellos que dicen que no hemos hecho nada en dos años, hemos hecho muchísimo. Nos tocó enfrentar una situación difícil en el país, extremadamente difícil, que ni siquiera en la pandemia se vivió”, señaló.

Vélez explicó que la escasez económica obligó a redirigir recursos hacia emergencias. “Un invierno tenaz hizo que el presupuesto para obras tuviera que usarse en salvar vidas humanas. Primero estaba la vida, luego la obra”, enfatizó.

Añadió que, pese a las limitaciones, junto a la comunidad y donando su salario se construyeron cuatro puentes, infraestructura que correspondía a la Prefectura pero que fue asumida localmente.

Inversión y proyectos a futuro

De cara al futuro, Vélez anunció tres ejes principales: cambio de matriz productiva, inversión en servicios básicos y fortalecimiento de la salud.

Sobre producción agrícola, indicó: “Cambiar la matriz productiva de la zona alta es el éxito, y es así que el agua ya es una realidad para nuestros agricultores”. Añadió que se seguirá trabajando para dar más agua a la población.

En cuanto a obras de infraestructura, destacó la gestión de recursos para el sistema de alcantarillado. “Trabajamos por el acantarillado, 2.600.000 dólares”, afirmó.

También mencionó la necesidad de intervenir la quebrada San Marco. “Estamos gestionando el encauzamiento de esa quebrada que todos los años se llena de agua. La obra anterior quedó obsoleta. Gestionamos 2.700.000 dólares para solucionar definitivamente este problema”, dijo.

Seguridad y servicios para la comunidad

En materia de seguridad, Vélez recordó que en el centro de Rocafuerte no existía un UPC. “Con determinación construimos el edificio de seguridad para que esté la Policía y el mecanismo de respuesta sea inmediato. Gracias a eso hemos dispersado la delincuencia en el centro de Rocafuerte”, aseguró.

Además, informó sobre la reactivación de un destacamento en la vía Tosagua. “Me he comprometido con la Policía Nacional a activar el UPC abandonado que está en la vía Tosagua, a un costado de la Dulcería Los Almendros. Y ya es un hecho que estamos haciendo las gestiones para activar ese UPC”, agregó.

En el área social, resaltó la apertura de un centro de terapia de lenguaje sensorial. “Las obras no siempre son físicas, sino también humanas. Aquella madre que tiene un hijo que necesita terapia sabe cuánto se ahorra”, subrayó.

Alianzas y cooperación para atraer inversiones

El alcalde anunció que el Municipio impulsa dos ordenanzas para atraer inversión: una de cooperación internacional, con el fin de captar recursos externos, y otra de inversión local, que ofrece facilidades tributarias para empresarios que decidan instalarse en el cantón.

También, dijo, se gestiona la llegada de una agencia del Banco Pichincha, que permitiría mejorar los servicios financieros locales.

En el área de salud, destacó la coordinación con el Gobierno Nacional para la construcción de “dos seguros campesinos” en Rocafuerte. “Serán modernos y atenderán las necesidades de nuestra gente”, dijo.