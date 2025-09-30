Desfile estudiantil y sesión solemne marcan aniversario de cantonización de Rocafuerte

El cantón Rocafuerte, celebra este 30 de septiembre de 2025 sus 173 años de cantonización con actos cívicos, culturales y comunitarios que destacan el orgullo local y su historia.

Rocafuerte celebra con salvas y dianas

La jornada comenzará a las 06h00 con el tradicional acto de Salvas y Dianas en el Parque Central de Rocafuerte. La cita continuará con el Desfile Cívico Estudiantil, que arrancará a las 08h30, tras una concentración en el Parque María Isabel a las 08h00.

El recorrido incluirá a estudiantes, bandas colegiales y comparsas que desfilarán desde este parque hasta el GAD Municipal, acompañados por el entusiasmo de la comunidad.

Sesión solemne y memoria histórica

A las 13h00, en el Parque Central, se llevará a cabo la Sesión Solemne, acto en el que participarán autoridades locales, provinciales y representantes comunitarios. Allí se rendirá homenaje a la historia del cantón.

Por la noche, las actividades se extenderán con un baile popular en el que se presentarán grupos musicales como Los Terribles Diamantes de Valencia, además de fiestas privadas que animan a los habitantes y visitantes.

Rocafuerte, la Ciudad Blanca de los Campanarios

Rocafuerte, fue elevado a cantón el 30 de septiembre de 1852, gracias a un decreto legislativo durante la presidencia de José María Urbina. El principal gestor fue Pedro José Zambrano, gobernador de Manabí y nativo de la zona, quien impulsó la iniciativa ante la Asamblea dirigida por Pedro Moncayo.

Originalmente, el cantón incluyó a las parroquias de Pichota, Tosagua y Chone, convirtiéndose en el cuarto de la provincia después de Portoviejo, Jipijapa y Montecristi. Su nombre rinde homenaje al expresidente Vicente Rocafuerte, prócer de la independencia y figura clave en la construcción de la república.

La cabecera cantonal es conocida como Rocafuerte, “La Ciudad Blanca de los Campanarios“

Economía agrícola y tradición dulce

Rocafuerte es conocido como el Granero de Manabí, gracias a su alta productividad en arroz y maíz. También destacan cultivos como algodón, maracuyá, coco y limón, que impulsan la economía local.

El cantón también es célebre por sus más de 300 variedades de dulces, entre ellos alfajores, bocadillos, dulce de higo, camote y rompope. Estos productos, junto con la tradición artesanal de sillas de tijera, forman parte de su identidad económica y cultural.

El orgullo de ser Pichota

La historia de Rocafuerte ha estado marcada por momentos difíciles, como los paros de los años 80 y 90 para conseguir agua potable, el terremoto del 2016 o las recurrentes inundaciones. Sin embargo, la comunidad ha demostrado una gran capacidad de solidaridad. La cantonización se convierte, cada año, en un recordatorio de esa fuerza colectiva. Rocafuerte está de pie, orgulloso de su historia.

En las calles se instalaron puestos de comida, ropa y artesanías, generando un ambiente festivo y comercial. La presencia de visitantes también reactivó las ventas.