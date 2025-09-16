COMUNIDAD POR USD 1
Manabí
Chone

Puente El Conejo recibe reparación provisional de $4.500 mientras anuncian intervención mayor para el próximo año

Por ahora las tareas se enfocarán en colocar cerca de 8 metros cúbicos de concreto, además de realizar trabajos de pintura y luminarias en toda la estructura.
Desde su inauguración en 2014, los problemas estructurales han sido constantes y, en varios puntos, el deterioro permite observar desde arriba el cauce del río.
Consuelo Loor

Redacción ED.

[email protected]

Este martes 16 de septiembre de 2025 comenzaron los trabajos de mantenimiento en el puente El Conejo, ubicado en la parroquia Ricaurte, del cantón Chone. La intervención llega tras años de denuncias por accidentes de tránsito y reclamos ciudadanos. A inicios de esta semana, la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, había anunciado el inicio de las tareas.

Sin embargo, a pesar del inicio de la esperada obra, surgieron críticas ciudadanas al presupuesto destinado. Algunos conductores lo calificaron de “insuficiente” frente al deterioro de una estructura, y mostraron su temor de que en pocos meses, los daños reaparezcan.

Autoridades defienden la obra

La gobernadora de Manabí aseguró que la intervención incluye la reparación de la estructura y el sistema de luminarias. “Este trabajo ha sido planificado con la jefatura política y con apoyo del sector privado (…) No podemos dejar en indefensión a los ciudadanos porque un contratista incumplió”, enfatizó.

La funcionaria insistió en que lo importante es dar soluciones inmediatas y que el proceso sancionatorio contra el contratista sigue su curso. “Actuamos de manera responsable y dentro de la ley”, recalcó.

Algunos detalles de la intervención en el puente

  • Monto invertido: 4.500 dólares.

  • Material previsto: 8 metros cúbicos de concreto.

  • Acciones incluidas: reparación parcial de la estructura, pintura y arreglo de luminarias.

  • Intervención definitiva: programada entre marzo y abril de 2026.

Ciudadanos piden una intervención profunda

Alex León, delegado del Ministerio de Gobierno, reconoció la gravedad del deterioro. “Tal vez sea una solución momentánea, pero lo importante es que se hagan los trabajos, porque la ciudadanía necesita soluciones inmediatas para evitar accidentes de gran magnitud”, comentó durante la inspección.

Entre los ciudadanos hubo posturas encontradas. Pedro Solórzano recordó que hace tres años fue asaltado en ese puente debido al mal estado en el que se encontraba: “Hoy agradezco que finalmente se haga algo, porque los camioneros lo necesitamos”, señaló.

En cambio, una pasajera que prefirió mantener el anonimato expresó su inconformidad. “Esto es como tirar dinero en saco roto. Son varias las ocasiones en que han tapado huecos en este puente. Lo que realmente se necesita es un cambio completo de la capa del puente y no seguir con parches momentáneos”, dijo.

Un conductor que pidió mantener el anonimato puso en duda la efectividad de los trabajos. “Con ese dinero apenas taparán huecos. En dos o tres meses volveremos a lo mismo. Este puente necesita una intervención real y no parches baratos”, expresó con evidente molestia.

Anuncian mejoras profundas para el 2026

Maicol Rodríguez, jefe político del cantón, informó que en esta intervención preventiva se invertirán aproximadamente 4.500 dólares, monto que permitirá colocar cerca de 8 metros cúbicos de concreto, además de realizar trabajos de pintura y luminarias en toda la estructura.
Recalcó que esta obra se ejecuta por autogestión y que el objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios hasta que se concrete la intervención total del puente, prevista entre marzo y abril de 2026.

Con información de César Vélez.

