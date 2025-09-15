COMUNIDAD POR USD 1
Manabí
Chone

Anuncian intervención del puente El Conejo tras años de deterioro y reclamos ciudadanos

La construcción del puente inició en el año 2014, en abril del 2015 entró en funcionamiento, y en marzo del 2016, apareció el primer hueco.
Desde su inauguración en 2014, los problemas estructurales han sido constantes y, en varios puntos, el deterioro permite observar desde arriba, el cauce del río.
Fisuras, huecos y reparaciones temporales han convertido al puente El Conejo, en Chone, en un peligro para los conductores que transitan a diario por esta vía estatal.

Tras años de reclamos, la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, que el martes 16 de septiembre de 2025 iniciarán los trabajos de mantenimiento de la estructura.

El paso vehicular, ubicado en el sitio Pavón de la parroquia Ricaurte, conecta a Chone con  Flavio Alfaro, El Carmen y Santo Domingo y Quito. Desde su inauguración en 2015, los problemas estructurales han sido constantes y, en varios puntos, el deterioro permite observar desde arriba, el cauce del río.

En entrevista con una radio local, la gobernadora Valle aseguró que los trabajos comenzarán de inmediato, aunque no precisó el tipo de intervención que se realizará. Es un compromiso asumido con la comunidad y se va a cumplir, señaló.

Transitar por el puente El Conejo es riesgoso

Los usuarios de la vía coinciden en que circular por el puente representa un riesgo. Noemí Mejía, conductora de camioneta, advirtió: “No se puede acelerar por los huecos y muchos vehículos terminan dañados, sobre todo los que vienen de la Sierra hacia la Costa”.

Por su parte, Augusto Muñoz, motociclista, recordó que estuvo a punto de volcarse: “Han tapado los huecos varias veces, pero siempre vuelven a aparecer. Lo que esperamos es un puente seguro”.

Algunos problemas recurrentes

  • Huecos y fisuras que reaparecen tras reparaciones temporales.

  • Exposición del cauce del río bajo la calzada.

  • Peligro para motociclistas y autos livianos, especialmente en la noche.

  • Quejas constantes de la comunidad y de transportistas de la Sierra y la Costa.

Un conductor que pidió reserva de su nombre alertó que no solo El Conejo está en mal estado. Mencionó sectores críticos como la loma de Pavón, Zapallo, Camarones, La Crespa y el paso lateral de Flavio Alfaro. “Pedimos al Gobierno que se interese en toda la red vial del norte de Manabí, porque todas están dañadas”, insistió.

Expectativa de soluciones

Los habitantes de Ricaurte y cantones vecinos reclaman que no se repitan los arreglos provisionales. Esperan que el anuncio de la Gobernación se traduzca en una intervención definitiva que garantice la seguridad en un tramo estratégico de la red estatal.

El inicio de obras este 16 de septiembre es apenas el primer paso. La población del norte de Manabí confía en que el puente El Conejo deje de ser un foco de peligro y se convierta en un paso seguro que cumpla con las exigencias de una zona clave para la conexión Costa-Sierra.

La construcción del puente inició en el año 2014, en abril del 2015 entró en funcionamiento, y en marzo del 2016, apareció el primer hueco en el viaducto.

Con información de César Vélez.

