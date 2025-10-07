Nueva ordenanza en Chone: La tarifa del agua subirá a partir de 2026 en este cantón de la provincia de Manabí

A mediados de septiembre, el Concejo Municipal de Chone aprobó en sesión de pleno la “Ordenanza que regula la gestión, prestación y tarifa para la sustentabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento que presta la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPACH)”. Esta aprobación marca un hito en la administración del líquido vital.

Según el municipio, la medida responde a una disposición de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), que desde 2016 exige a los municipios actualizar los estudios tarifarios, los cuales estaban desactualizados en Chone desde 2013. El incremento tarifario entrará en vigencia en 2026.

El nuevo cuerpo legal promueve el consumo responsable del agua y contempla la instalación de medidores para determinar el consumo real. Asimismo, establece exoneraciones del 50% para grupos prioritarios en Chone: adultos mayores (hasta 34 m³), personas con discapacidad (hasta 10 m³), familias en pobreza extrema (hasta 15 m³) y pacientes con enfermedades catastróficas (hasta 34 m³). La ordenanza también incorpora sanciones por infracciones graves, como las conexiones clandestinas.

Incremento progresivo

El informe técnico aprobado por ARCA establece que el costo del metro cúbico de agua debería iniciar en $0,65; sin embargo, la empresa municipal de Chone propuso un incremento progresivo, partiendo desde $0,50 y aumentando $0,05 anuales hasta alcanzar la tarifa sugerida.

El municipio argumenta que el ajuste es necesario ante el crecimiento poblacional, la expansión de redes, la modernización de plantas de tratamiento y la ejecución del Plan Hidrosanitario, cuya siguiente fase depende de los desembolsos del Banco de Desarrollo (BDE). Esta ordenanza en Chone entrará en vigencia en 2026.

El concejal Eddy Arteaga Chica, quien votó en contra de la medida (con nueve votos a favor y uno en contra), manifestó que el incremento debió aplicarse una vez que se construya y entre en funcionamiento la nueva red de agua potable financiada por el Gobierno Nacional en Chone.

Agua con deficiencias en Chone

“Debimos esperar al menos ocho meses, hasta que la nueva red esté lista. Hay barrios en Chone que no tienen agua suficiente o la reciben con deficiencias. No es justo cobrar más por un servicio que no llega con la calidad adecuada”, indicó el edil.

Arteaga citó sectores como El Vergel, Dos Bocas de María, Pontifilos y San Francisco 2 en Chone, donde el líquido vital llega por horas o no llega, y denunció que incluso se han reportado casos de contaminación del agua en semanas recientes.

Una moradora del barrio El Vergel, que prefirió mantener su nombre en reserva, relató que el agua en su vivienda en Chone “llega solo por horas y con mal olor”. “Cuando abro la llave sale con olor a aguas servidas y de color oscuro. Luego de una hora se aclara, pero no es justo que tengamos que pagar más por un servicio así”, expresó.